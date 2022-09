Video/ Sudtirol Pisa (2-1) gol e highlights: rimonta e prima vittoria in Serie B!

VIDEO SUDTIROL PISA (2-1): PRIMI PUNTI IN SERIE B!

Prima vittoria in Serie B per il Sudtirol, che ribalta la sfida con il Pisa dopo il vantaggio dei toscani grazie ad una doppietta di Rover su calcio di rigore. 3 punti importanti che alla quarta giornata regalano agli altoatesini la prima gioia nella serie cadetta. Nel primo tempo, al 23′ è arrivato il gol del vantaggio con Ionita: un inserimento che ha spiazzato Poluzzi e regalato agli ospiti l’1-0 nonostante una partenza non proprio entusiasmante. Meglio, infatti, i padroni di casa in avvio e buona anche la reazione dopo la rete. Dopo 12 minuti, su calcio di rigore, è arrivato il pareggio, segnato al 35′ da Rover. CLICCA QUI PER IL VIDEO SUDTIROL PISA

VIDEO SUDTIROL PISA: LA RIBALTA ROVER

Nel secondo tempo di Sudtirol Pisa, ancora più propositivi i padroni di casa. Al 59′, dopo un contrasto in area e la caduta di Crociata, l’arbitro è stato richiamato al Var. Dopo un check, Pezzuto ha deciso di replicare la decisione del primo tempo, assegnando il rigore. Anche questa volta, sul pallone è andato Rover, che ha raddoppiato. Sul finale, Pisa in attacco alla ricerca del pari, senza però riuscire a trovare la rete. Finisce così 2 a 1 con il Sudtirol in grado di portare a casa i suoi primi 3 punti in Serie B.

VIDEO SUDTIROL-PISA (2-1): IL TABELLINO

SUDTIROL-PISA 2-1

MARCATORI: 23′ Ionita, 35′ Rover, 59′ Rover

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Berra, De Col, Zaro, D’Orazio; Belardinelli, Pompetti (1′ st Schiavone), Davi (1′ st Crociata); Mazzocchi (35′ st Carretta), Rover (40′ st Casiraghi); Odogwu. A dis. Harrasser, Iacobucci, Voltan, Nicolussi, Kofler, Capone, Marconi. All. Bisoli.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson (20′ st Masucci), Barba, Rus (38′ st De Vitis), Beruatto; Ionita (38′ st Touré), Nagy, Marin; Morutan, Sibilli (20′ st M. Tramoni); Cissé (1′ st Gliozzi). A dis. Dekic, Livieri, Canestrelli, Jureskin, Mastinu, Piccinini, L. Tramoni. All. Maran.

