Video/ Sudtirol Triestina (0-1): highlights e gol, Brivio è decisivo! (Serie C)

Allo Stadio Druso la Triestina supera in trasferta il Sudtirol per 1 a 0: nel video Sudtirol Triestina ecco gli highlights della sfida per i playoff di Serie C. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati dal tecnico Gautieri a tentare di affacciarsi in zona offensiva, costringendo la squadra avversaria a rifugiarsi nelle retrovie per difendersi. I padroni di casa, allenati da mister Vecchi, replicano soltanto a partire dal 12′, soprattutto per merito degli spunti offensivi provati da Sarno. I biancorossi di casa si scaldano ed è quindi Tait, ispitato da Fabbri, a forzare l’estremo difensore avversario Offredi ad una parata provvidenziale sulla sua conclusione. Gli alabardati del tecnico Gautieri si rendono protagonisti qualche errore di troppo in fase d’impostazione ed è Polak, intorno al 33′, a sfiorare il gol del possibile vantaggio tramite un colpo di testa terminato non di molto a lato della porta dei tirolesi.

VIDEO SUDTIROL TRIESTINA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo la squadra friulana cerca di colpire tramite le giocate del solito Giorico e del neo entrato Mensah, arrivando quindi a protestare per un presunto calcio di rigore non concesso dall’arbitro Paterna sull’eventuale fallo di mano commesso intorno al 67′ e propiziato dal subentrato Granoche. La gara è stata infine decisa soltanto nell’ultima parte della sua durata, precisamente all’80’, tramite la rete messa a segno da Brivio, su assist vincente offertogli dal suo compagno Gomez e sfruttando anche una deviazione fortuita, per gli alabardati. L’espulsione di Giorico per doppia ammonizione non ha poi compromesso il successo per i biancorossi di mister Gautieri, a sua volta ammonito per proteste. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paterna, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Ierardi e Gigli da un lato, Giorico, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Brivio, Signorini, Gautieri e Gatto dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche colloca senza dubbio la Triestina in una posizione molto più che favorevole in vista della partita di ritorno da disputare al Nereo Rocco rispetto alla sconfitta subita invece dal Sudtirol. CLICCA QUI PER IL VIDEO SUDTIROL PADOVA

VIDEO SUDTIROL TRIESTINA: IL TABELLINO

Sudtirol-Triestina 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 80′ Brivio(T).

Assist: 80′ Gomez(T).

SUDTIROL – Cucchietti, Fabbri, Vinetot, Gatto, Fink, Berardocco, Ierardi, Tait, Polak, Romero, Beccato. All.: Vecchi.

TRIESTINA – Offredi, Formiconi, Lambrughi, Brivio, Steffè, Signorini, Lodi, Giorico, Sarno, Gomez, Procaccio. All.: Gautieri.

Arbitro: Paterna (Teramo).

Ammoniti: Ierardi(S); Giorico(T); Brivio(T); Signorini(T); Gautieri(T); Gatto(T); Gigli(S).

Espulsi: Giorico(T).



