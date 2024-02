Video/ Sudtirol Venezia (0-3) gol e highlights: Pohjanpalo grande protagonista del match (10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL VENEZIA (0-3): LA PARTITA

Il Venezia supera a domicilio il Sudtirol grazie alla doppietta di Pohjanpalo e Zampano, i lagunari si portano al quarto posto a quota 44 punti. Dopo dodici minuti di gara passa il Venezia. Zampano mette in mezzo un bel cross, il centravanti con il sinistro al volo non lascia scampo al portiere avversario. Pohjanpalo per Bjarkason che spreca da ottima posizione la rete del raddoppio. Padroni di casa che provano a pungere ma non trovano l’iniziativa giusta.

DIRETTA/ Sudtirol Venezia (risultato finale 0-3): doppietta Pohjanpalo! (Serie B, 10 febbraio 2024)

Ad inizio ripresa il Sudtirol ha la palla del pareggio ma Sverko salva sulla linea il tiro a botta sicura di Giorgini. Masiello commette fallo su Pierini, secondo giallo e rosso con l’episodio che peserà tantissimo sul prosieguo del match. Ellertsson parte in contropiede, da solo contro Poluzzi serve Zampano per il tocco vincente che chiude la gara. Nel finale c’è anche il tempo per la doppietta di Pohjanpalo che scambia con Pierini in contropiede e poi la mette sotto la traversa.

DIRETTA/ Ascoli Sudtirol (risultato 1-2): succede di tutto! (Serie B, 4 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL VENEZIA (0-3): IL TABELLINO

SüDTIROL: Poluzzi G., Giorgini A., Scaglia F., Masiello A., Ciervo R. (dal 14′ st Molina S.), Arrigoni T. (dal 14′ st Kurtic J.), Tait F., Casiraghi D. (dal 37′ st Odogwu R.), Davi S. (dal 37′ st Cagnano A.), Pecorino E. (dal 43′ st Rauti N.), Merkaj S.. A disposizione: Drago G., Broh J. T., Cisco A., Kofler R., Lonardi L., Mallamo A., Peeters D. Allenatore: Valente F..

VENEZIA: Joronen J., Idzes J., Svoboda M., Sverko M., Candela A., Bjarkason B. (dal 27′ st Ellertsson M. E.), Andersen M. K. (dal 27′ st Altare G.), Busio G. (dal 43′ st Olivieri M.), Zampano F., Gytkjaer C. (dal 14′ st Pierini N.), Pohjanpalo J.. A disposizione: Bruno, Grandi M., Cheryshev D., Dembele A., Modolo M., Tavernaro F., Ullmann M. Allenatore: Vanoli P..

Video/ Sudtirol Cosenza (0-1) gol e highlights: Frabotta regala i tre punti ai calabresi (27 gennaio 2024)

Reti: al 12′ pt Pohjanpalo J. (Venezia) , al 36′ st Zampano F. (Venezia) , al 45’+3 st Pohjanpalo J. (Venezia) .

Ammonizioni: al 18′ pt Masiello A. (Südtirol), al 20′ pt Merkaj S. (Südtirol), al 12′ st Tait F. (Südtirol), al 39′ st Pecorino E. (Südtirol), al 42′ st Cagnano A. (Südtirol), al 44′ st Rauti N. (Südtirol) al 20′ st Joronen J. (Venezia), al 40′ st Altare G. (Venezia).

Espulsioni: al 30′ st Masiello A. (Südtirol).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL VENEZIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA