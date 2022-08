Video/ Sudtirol Venezia (1-2) gol e highlights: errore di Curto regala la vittoria

Il Venezia fa fatica ma alla fine riesce a portare a casa il risultato grazie alla dea bendata, infatti la squadra della laguna riesce a strappare i tre punti grazie all’errore del difensore avversario Curto, che per allontanare la palla dalla sua area di rigore, la colpisce male e la insacca dentro la sua porta nel momento clou del video Sudtirol Venezia. Nonostante una partita bloccata dove il Venezia sembrasse avere il pallino del gioco, è il Sudtirol a sbloccarla grazie alla rete di Odogwu che sfrutta un errore in fase di impostazione di Gianluca Busio, con il quale infatti Carretta riesce a calibrare un cross calibrato che l’attaccante della squadra di casa sfrutta appieno, dopo una frazione della partita passata a soffrire.

Non basta però questo goal, infatti dopo aver dominato il gioco senza però affondare in area di rigore, dopo essere andata in svantaggio il Venezia trova la cattiveria necessaria per imporsi anche negli ultimi trenta metri di campo e proprio da un cross da quella zona di campo arriva il goal del pari: Pohjampalo addomestica il pallone e la regala a Cuisance che piazza il sinistro nell’angolino dove Poluzzi può fare poco e niente. Il goal arriverà solo allo scadere: al 95’ Curto sbaglia e nella sua disperazione arriverà la gioia dei tifosi ospiti, che sperano in una nuova promozione.

Sudtirol Venezia (1-2) gol e highligths, il Venezia può essere soddisfatto?

C’è poco da festeggiare in casa Venezia però, gli ospiti infatti nonostante avessero il pallino del gioco per tutta la partita con un Sudtirol molto più attendista e tendente alle ripartenze, non è mai riuscito a trovare la cattiveria e la fantasia per sbloccare l’incontro. Quello che viene fuori da questa partita infatti è che la squadra della laguna non riesca a trovare la motivazione per imboccare la via del goal da sola, sintomo di una personalità poco plasmata dei ragazzi di Javorcic.

Se il Venezia vuole infatti tornare subito in Serie A, deve farsi una bella doccia fredda e affrontare ogni partita con una cattiveria agonistica degna di nota, visto che nonostante i playoffs non siano difficili da raggiungere come obiettivo, una Serie B tosta come quella di quest’anno potrebbe rendere il tutto più difficile. Anche se siamo solo ad agosto, i punti contano e non si può rischiare di dormire troppo sugli allori.

Video Sudtirol Venezia 1-2, il tabellino

Sudtirol-Venezia 1-2 (0-0)

SUDTIROL (4-3-3) Poluzzi – De Col, Vinetot, Curto, D’Orazio – Tait, Pompetti, Caviglia – Carretta, Odogwu, Rover all. Javoric

VENEZIA (4-3-3) Joronen – Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Haps – Crnigoj, Busio, Tessmann – Pierini, Novakovich, Johnsen all. Greco

ARBITRO: Niccolò Baroni

AMMONITI: 43’ Busio (V), 62’ Ceccaroni (V), 90’ Zampano (V),

RECUPERO: 5’ pt, 7’ St

MARCATORI: 60’ Odogwu (S), 83’ Cuisance (V), 95’ Curto (S, AG)











