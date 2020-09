Video/ Svezia Francia (0-1): highlights e gol. Deschamps soddisfatto

La Francia inizia nel migliore dei modi il suo cammino nella UEFA Nations League, battendo di misura la Svezia alla Friends Arena di Stoccolma grazie a una rete di Kylian Mbappé. Al quarto d’ora prima grande occasione da gol della partita, gran botta di Lustig col pallone che esce sfiorando il palo alla sinistra di Lloris. Al 39′ padroni di casa di nuovo vicini al vantaggio con Marcus Berg, che dal limite dell’area impegna severamente il portiere transalpino Lloris. A trovare però il gol del vantaggio è la Francia al 41′, fa tutto Kylian Mbappé con una delle sue caratteristiche accelerazioni, l’asso del PSG entra in area e sigla lo 0-1. Nella ripresa l’approccio dei transalpini è decisamente migliore rispetto a quello del primo tempo: al 9′ ottima occasione per gli uomini di Deschamps con un cross di Digne che trova l’inserimento di Giroud, bravo nella scelta di tempo ma che di testa manca di poco il bersaglio della porta svedese. Il finale di partita è tutto della Svezia, che inserisce il neo juventino Kulusevski e tenta il tutto per tutto per il pareggio: al 40′ è andato vicino al gol Guidetti, che ha calciato alto dopo uno stop in bello stile, mentre al 44′ è stato Lloris a blindare la porta transalpina su una conclusione molto insidiosa di Forsberg. Al 95′ però il sigillo della partita potrebbe metterlo Griezmann, che spara però alle stelle un calcio di rigore: alla Francia lo 0-1 è comunque più che sufficiente.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Didier Deschamps commenta così il colpaccio della sua Francia in Nations League: “Vista la situazione atletica della squadra, anche se siamo riusciti a lavorare questa settimana, a Clairefontaine e Solna, non tutto è stato perfetto. E mi aspettavo che lo fosse. Avevamo un nuovo sistema tattico (un 3-5-2), che era piuttosto vivace. D’altra parte, avremmo potuto di meglio nelle fasi offensive. D’altronde il 4-4-2 che hanno utilizzato gli avversari è anche il più fastidioso da contrastare. E’ stata una bella partita, considerando il contesto e che tornavamo a giocare dopo 10 mesi. Qui in Svezia non è mai facile, comunque. Sanno fare un sacco di densità in mezzo al campo. Anche se non è stata una grande partita, l’impegno non è mancato. Una vittoria è sempre un bene per iniziare una nuova competizione. Ora recupereremo le forze perché martedì saremo già di nuovo in campo contro la Croazia.” Janne Andersson, allenatore della Svezia, ha commentato invece così la sconfitta di misura dei suoi: “Sono soddisfatto di come abbiamo giocato la partita, ma deluso del risultato. Abbiamo perso perché loro hanno segnato un gol e noi no, semplicemente. Loro sono una buona squadra. Ma oggi abbiamo giocato bene anche noi, abbiamo tenuto testa ai campioni del mondo, ecco perché siamo delusi di non aver fatto risultato.”

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SVEZIA FRANCIA, HIGHLIGHTS E GOL





