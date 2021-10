Video/ Svezia Italia (14-41) highlights: azzurri vincono Europei football americano!

ITALIA DEL FOOTBALL AMERICANO CAMPIONE D’EUROPA!

Italia ancora in vetta, Italia ancora campione d’Europa. Stavolta nel football americano. A conferma dell’anno d’oro dello sport italiano, il Blue Team ha conquistato lo storico titolo battendo la Svezia a casa sua, a Malmö. Questo successo, però, conferma anche la crescita del movimento e rende merito al sacrificio degli atleti italiani in una delle discipline più dure. La nazionale italiana ha messo subito le mani sulla vittoria; infatti, i primi due quarti di gioco sono stati così perfetti che il primo tempo si è chiuso con un punteggio clamoroso: 34-0. La linea offensiva del Blue Team ha concesso al quarterback Luke Zahradka il tempo necessario per gestire nel migliore dei modi lanci e corse.

DIRETTA/ Roma Milan (risultato finale 1-2): accorcia El Shaarawy!

Ma si sono fatti notare anche i ricevitori Bouah e Alinovi. Preziose le corse di Gentili, che è stato il primo ad andare in touchdown. In difesa il muro di Della Vecchia che è stato insuperabile come Dalle Piagge. Le qualità dei singoli hanno creato un mix che ha permesso al collettivo di avere la meglio.

VIDEO SVEZIA ITALIA: SI VOLA AI MONDIALI!

Il terzo quarto è l’unico momento in cui gli italiani hanno sbandato, ma la Svezia non è riuscita ad approfittarne, visto che ha capitalizzato solo 8 punti. Allora nel finale l’Italia ha potuto allungare e quindi il secondo touchdown degli svedesi è stato praticamente inutile e così la Nazionale guidata da coach Giuliano è diventata con pieno merito campione d’Europa. Un risultato che si aspettava da 34 anni e che è arrivato oggi. La nazionale italiana di football americano ha regalato al nostro Paese l’ennesima gioia di questo 2021 straordinario dal punto di vista sportivo.

Diretta/ Treviso Varese (risultato finale 96-78): dilaga la Nutribullet

Inoltre, questo successo le permette di laurearsi campione d’Europa per la terza volta nella sua storia. Ma non è finita qui, perché così l’Italia si è qualificata automaticamente per i Campionati del Mondo che si terranno l’anno prossimo, con l’auspicio che possa essere un’altra competizione da vivere da protagonisti. Di seguito i video di Svezia Italia.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Salernitana Napoli (risultato finale 0-1) Zielinski decide il derby

© RIPRODUZIONE RISERVATA