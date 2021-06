Video/ Svezia Polonia (3-2): highlights e gol. Claesson porta i gialloblu agli ottavi

VIDEO SVEZIA-POLONIA (3-2): LA SINTESI

Allo Stadio San Pietroburgo la Svezia supera la Polonia per 3 a 2. Nelle fasi iniziali sono gli uomini allenati dal tecnico Andersson a partire subito fortissimo riuscendo a passare in vantaggio al 2′ grazie alla rete messa a segno da Forsberg, finalizzando una bell’azione corale di sfondamento. La squadra di mister Paulo Sousa fatica a reagire e sembra aver subito il colpo pure sotto l’aspetto psicologico. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi si disperano al 17′ quando Lewandowski, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, coglie due volte la traversa con uno sfortunato doppio colpo di testa che non ha centrato il bersaglio. Nel finale Zielinski, precisamente nel recupero al 45’+1′, impegna Olsen alla parata in corner.

Nel secondo tempo gli svedesi continuano ad avere in mano il controllo delle operazioni trovando anche il gol del raddoppio al 59′ tramite la doppietta completata da Forsberg, in questo caso con l’aiuto di Kulusevski. La Polonia non ci sta e risponde subito al 61′ accorciando le distanze con la rete firmata dal capitano Lewandowski, lanciato in profondità da Zielinski. Nell’ultima parte dell’incontro il solito Lewandowski ripristina l’equilibrio iniziale su assist del subentrato Frankowski all’84’ ma Claesson, anche lui inserito nella ripresa, riporta avanti i suoi con l’aiuto di Kulusevski nel recupero al 90’+4′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese M. Oliver ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Danielson da un lato, Krychowiak e Glik dall’altro. I tre punti conquistati permettono alla Svezia di salire a quota 7 nella classifica del gruppo E mentre la Polonia resta ferma con un solo punto e viene eliminata da Euro 2020.

IL TABELLINO

Svezia-Polonia 3 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 2′, 59′ Forsberg(S); 61′, 84′ Lewandowski(P); 90’+3′ Claesson(S). Assist: 59′, 90’+3′ Kulusevski(S); 61′ Zielinski(P); 84′ Frankowski(P).

SVEZIA (4-4-2) – Olsen; Lustig(68′ Krafth), Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg(77′ Claesson); Quaison(55′ Kulusevski), Isak(68′ Berg). Allenatore: Janne Andersson.

POLONIA (3-4-2-1) – Szczesny; Breeszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak(61′ Swierczok), Krychowiak(78′ Placheta), Klich(73′ Kozlowski), Puchacz(46′ Frankowski); Swiderski, Zielinski; Lewandowski. Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: M. Oliver (Inghilterra).

Ammoniti: 10′ Danielson(S); 74′ Krychowiak(P); 83′ Glik(P).

