Video/ Svezia Spagna (1-1): highlights e gol. Alle Furie basta Rodrigo al 92′

Il video con i gol e gli highlights di Svezia-Spagna 1-1 contiene le immagini salienti del match che si è giocato alla Friends Arena di Solna, alle porte della capitale Stoccolma. I padroni di casa avevano bisogno di vincere per consolidare il secondo posto nel gruppo F di qualificazione a Euro 2020, le Furie Rosse con i tre punti si sarebbero garantiti l’accesso alla fase finale con due turni d’anticipo. Invece la sfida tra le due nazionali si è conclusa in parità, situazione invariata in classifica visto che la Romania si è fatta raggiungere dalla Norvegia (esperta in rimonte sul filo di lana) al 92′. Se pochi giorni fa a una manciata di chilometri di distanza, gli uomini di Robert Moreno si mangiavano le mani per aver gettato alle ortiche i tre punti regalando un rigore ai norvegesi quando ormai la partita si stava avviando alla conclusione, qui gli iberici non possono lamentarsi visto che allo scadere del novantesimo erano sotto di un gol e il recupero questa volta ha sorriso ai campioni del mondo 2010 che riacciuffano i padroni di casa con Rodrigo evitando così il KO. Per gli uomini di Andersson non sono bastati il gol di Berg e soprattutto le parate di Olsen che in più occasioni ha negato il gol agli avversari, chiedere conferma a Rodri Hernandez, Gerard Moreno e Ceballos che si sono trovati davanti a un muro insormontabile, quello eretto dall’ex-portiere della Roma che rischia di diventare l’ennesimo rimpianto per i giallorossi, dopo aver dato via tra gli altri Szczesny, Salah, Pjanic, Manolas e tanti altri campioni che hanno fatto la fortuna dei grandi club d’Europa. Quindi tutto rimandato a metà novembre per la resa dei conti, la Spagna è diventata la sesta nazionale a strappare l’ambito pass mentre per il secondo posto si deciderà tutto nello scontro diretto tra Romania (che giocherà in casa e proverà a far valere il fattore campo) e Svezia.

IL TABELLINO

SVEZIA-SPAGNA 1-1 (0-0)

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelof, Bengtsson; Larsson, Olsson, Ekdal (83′ Svensson), Forsberg; Quaison (77′ Isak), Berg (93′ Andersson). All. Janne Andersson.

SPAGNA (4-3-3): De Gea (60′ Kepa Arrizabalaga); Carvajal (81′ Jesus Navas), Albiol, Martinez, Bernat; Fabian Ruiz, Rodri Hernandez, Thiago Alcantara (66′ Rodrigo); Oyarzabal, Gerard Moreno, Dani Ceballos. All. Robert Moreno.

ARBITRO: Clement Turpin (FRA).

AMMONITI: Ceballos (SPA), Olsson (SVE), Fabian Ruiz (SPA), Berg (SVE), Rodri Hernandez (SPA), Larsson (SVE).

RECUPERO: 0′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 50′ Berg (SVE), 90’+2′ Rodrigo (SPA).

