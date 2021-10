Video/ Svizzera Irlanda del Nord (2-0) highlights e gol: gli elvetici tornano a -3

Con l’Italia impegnata nelle Finals della Nations League, la Svizzera può approfittarne per accorciare lo svantaggio nei confronti degli azzurri. Gli elvetici fanno il loro dovere contro l’Irlanda del Nord – che lo scorso settembre li aveva obbligati al pareggio – imponendosi con il risultato di 2-0. I rossocrociati si portano così a -3 con una differenza reti di +5, la nostra è decisamente migliore (+11) e questo può tornarci davvero comodo in caso di arrivo a pari punti, in quel caso saremmo noi a chiudere il gruppo C al primo posto e accedere così alla fase finale di Qatar 2022. Certo, contro la Lituania gli uomini di Yakin avranno la possibilità di vincere con uno scarto davvero ampio ma a Ginevra è emerso chiaramente come i padroni di casa facciano un mucchio di fatica a capitalizzare le tantissime occasioni create soprattutto dopo che gli ospiti sono rimasti in dieci per l’incredibile espulsione di Lewis che si fa ammonire per la seconda volta… per perdita di tempo, quando eravamo ancora nella prima frazione di gioco!

Diretta/ Portogallo Qatar (risultato finale 3-0): la chiude André Silva

Un’ingenuità clamorosa che di fatto ha segnato la partita fin lì equilibrata con la Svizzera che si è vista annullare il gol di Zakaria per un fuorigioco millimetrico di Mbabu verificato dal VAR dopo quasi 3 minuti di attesa. Anche la nazionale di Baraclough ha avuto la chance di portarsi in vantaggio con Washington fermato da Sommer – unico intervento comunque provvidenziale per il portiere del Borussia Monchengladbach – ma quando è rimasta in inferiorità numerica non ha creato praticamente più pericoli. Nel recupero è arrivato il gol di Zuber, servito da Embolo che è riuscito a confezionare l’assist per il compagno grazie a un rimpallo piuttosto fortunoso. Nella ripresa Peacock-Farrell viene letteralmente assediato dagli avversari che lo graziano in tutte le maniere: Mbabu, Elvedi, Schar, lo stesso Zuber e soprattutto Embolo gettano più volte sul fondo la palla del KO. Ci deve pensare il nuovo entrato Fassnacht a mettere il punto esclamativo quando abbiamo già superato il 90’. Buon per noi anche se avremmo gradito un altro favore dai nordirlandesi…

Diretta/ Andorra Inghilterra (risultato finale 0-5): gli ospiti dilagano

VIDEO SVIZZERA IRLANDA DEL NORD 2-0, IL TABELLINO

SVIZZERA-IRLANDA DEL NORD 2-0 (1-0)

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu (81’ Widmer), Elvedi, Akanji (53’ Schar), Rodriguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Shaqiri (90’+3’ Sow), Zuber (81’ Fassnacht); Embolo (90’+3’ Itten). All. Murat Yakin.

IRLANDA DEL NORD (5-4-1): Peacock-Farrell; Dallas (86’ Bradley), Cathcart, Ballard, Brown (80’ Ferguson), Lewis; McNair, Davis, Thomspon (80’ Jones), Saville; Washington (63’ Magennis). All. Ian Baraclough.

ARBITRO: Slavko Vincic (SVN).

AMMONITI: 23’ Lewis (I), 88’ Bradley (I), 90’ Zakaria (S), 90’ Magennis (I).

Diretta/ Svizzera Irlanda del Nord (risultato finale 2-0): la chiude Fassnacht!

ESPULSO: 37’ Lewis (I) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 3’ pt e 4’ st.

MARCATORI: 45’+3’ Zuber (S), 90’+1’ Fassnacht (S).

CLICCA QUI PER IL VIDEO SVIZZERA IRLANDA DEL NORD (spormediaset)



© RIPRODUZIONE RISERVATA