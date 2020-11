Video/ Svizzera Spagna (1-1): highlights e gol. Pareggio in extremis con Moreno!

VIDEO SVIZZERA SPAGNA (1-1): IL MATCH

Al St. Jakob-Park di Basilea le Nazionali di Svizzera e Spagna si annullano a vicenda pareggiando per 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono le Furie Rosse guidate dall’ex romanista Luis Enrique a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni avanzando in maniera interessante con Ferran Torres, pericoloso in modo particolare al 10′, sparando alto sopra la traversa della porta avversaria. Nemmeno il suo compagno Dani Olmo era riuscito a fare di meglio verso il 6′ mentre i padroni di casa allenati dall’ex laziale Petkovic faticano ad organizzare una manovra ragionata. I minuti scorrono sul cronometro e gli elvetici sembrano in grado di crescere affacciandosi in zona offensiva intorno al 19′ con Shaqiri, la cui conclusione è stata parata in calcio d’angolo da Unai Simon. Gli iberici appaiono forse un po’ colti di sorpresa dall’atteggiamento mostrato dai rivali di giornata ed hanno qualche problema nel riconquistare il possesso del pallone. La Svizzera approfitta quindi del momento favorevole e passa in vantaggio al 26′ grazie alla rete messa a segno dall’atalantino Freuler, bravo a capitalizzare l’assist vincente offertogli dal suo compagno Embolo. Gli uomini di Petkovic vanno a caccia del raddoppio già al 29′ con Ricardo Rodriguez, il quale trova però l’ennesima risposta di Unai Simon a deviare la sfera in corner. Gli spagnoli si rifanno vedere in zona offensiva solo al 38′ con un tiro potente del napoletano Fabian Ruiz dal limite dell’area e parato da Sommer. Nemmeno Oyarzabal è più fortunato nel recupero al 45’+1′.

VIDEO SVIZZERA SPAGNA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i padroni di casa vanno in cerca del raddoppio con Seferovic al 55′ ma concedono una chance clamorosa alla Spagna al 57′, quando l’arbitro fischia un calcio di rigore a causa del fallo di mano commesso dal numero 13 Ricardo Rodriguez, intercettando un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tuttavia, dal dischetto Sergio Ramos non è impeccabile e Sommer para la conclusione salvando il risultato. Gli Elvetici protestano poi a loro volta quando è Embolo a finire a terra in area di rigore avversaria verso il 64′, sebbene il direttore di gara decida di lasciar proseguire l’incontro. Nell’ultima parte dell’incontro il copione si ripete ed è ancora una volta Sergio Ramos a vedersi parare un rigore da Sommer all’80’ dopo che l’arbitro aveva espulso Elvedi per doppia ammonizione. Nel finale è quindi Moreno a siglare il gol del pari con l’aiuto di Reguilon all’89’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro scozzese W. Collum ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo Elvedi, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Embolo e Freuler soltantro tra i padroni di casa. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente alla Svizzera di portarsi a quota 3 ed alla Spagna di portarsi a quota 8 nella classifica del gruppo 4 della Lega A di Nations League.

IL TABELLINO

Svizzera-Spagna 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 26′ Freuler(Sv); 89′ Moreno(Sp).

Assist: 26′ Embolo(Sv); 89′ Reguilon(Sp).

SVIZZERA (4-4-1-1) – Sommer, Fernandes, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Shaqiri, Xhaka, Freuler, Zuber, Embolo, Seferovic. All.: Vladimir Petkovic.

SPAGNA (4-2-3-1) – Unai Simon, Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Reguilon, Merino, Sergio Busquets, Ferran TOrres, Fabian Ruiz, Olmo, Oyartzabal. All.: Luis Enrique.

Arbitro: W. Collum (Scozia).

Ammoniti: 15′, 79′ Elvedi(Sv); 58′ Embolo(Sv); 72′ Freuler(Sv).

Espulsi: 79′ Elvedi(Sv).

