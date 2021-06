Video/ Svizzera Turchia (3-1) gol e highlights: rossocrociati terzi (Europei 2020)

VIDEO SVIZZERA TURCHIA (3-1): ROSSOCROCIATI TERZI

Per sperare ancora nel secondo posto, la Svizzera doveva battere la Turchia e sperare che l’Italia sommergesse di gol il Galles. Alla fine sono arrivati i tre punti per gli elvetici che si sono imposti con il risultato di 3-1, mentre a Roma gli azzurri hanno vinto di misura: la nazionale di Petkovic deve quindi sperare di qualificarsi agli ottavi come una delle migliori quattro terze, con 4 punti i rossocrociati dovrebbero dormire sonni tranquilli ma la situazione potrebbe rivoluzionarsi nei prossimi giorni quando sarà completato il programma della terza giornata. Una spedizione a dir poco amara per gli uomini di Gunes che chiudono con zero punti e al ritorno in patria li attenderà sicuramente la strigliata di Erdogan che faceva molto affidamento su di loro per mettersi in luce nella kermesse continentale. Sin dalle battute iniziali del match si è capito che i turchi avrebbero fatto una fatica spaventosa ad arginare le avanzate degli avversari che infatti sono riusciti a sbloccare subito la contesa con Seferovic.

Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite di oggi, 21 giugno

Dall’altra parte del campo Sommer non si è potuto rilassare più di tanto con Muldur che sbucava da tutte le parti e in più occasioni ha impegnato severamente il portiere del Borussia Monchengladbach che ha salvato più volte il risultato quand’era ancora in bilico. Con la Turchia sbilanciata in avanti, la Svizzera ha trovato il raddoppio in contropiede con la magia di Shaqiri, prima dell’intervallo si è rinnovato il duello tra Muldur e Sommer che ha esaltato il pubblico di Baku. Nella ripresa la rete di Kahveci (uno splendido sinistro a giro) è servita solamente ad accorciare momentaneamente le distanze, appena hanno premuto nuovamente il piede sull’acceleratore gli elvetici sono tornati a +2 ancora grazie al centrocampista del Liverpool, doppietta per lui. Il migliore in campo, però, è stato senza dubbio Zuber, autore di tre assist, dando un contributo fondamentale per il successo dei suoi connazionali. Passivo che poteva essere ancora più pesante se Xhaka non avesse scheggiato il palo su punizione, diciamo che la Svizzera non ha rubato assolutamente nulla.

Probabili formazioni Macedonia del Nord Olanda/ Quote: turnover Orange?

VIDEO SVIZZERA TURCHIA 3-1: LE DICHIARAZIONI

Il premio “Star of the match” non poteva che andare a Xherdan Shaqiri: “Il primo gol è stato particolarmente bello perché l’ho segnato con il piede destro, non il mio preferito. Sono davvero contento della prestazione personale e di tutta la squadra, oltre ad aver dato una grossa mano ai miei compagni per ottenere questo prezioso successo. Dovevamo vincere e così è stato, nei novanta minuti forse abbiamo sprecato qualche occasione di troppo e potevamo segnare qualche gol in più, ma non possiamo lamentarci del risultato anche se abbiamo chiuso al terzo posto, ora non ci resta che aspettare quello che faranno le altre squadre”. Vi riportiamo anche le parole del ct svizzero Vladimir Petkovic: “Sono molto felice, la squadra ha fatto il massimo che poteva sfoderando una buonissima prestazione. Gli ottavi di finale sono il nostro obiettivo primario e sono fiducioso di raggiungerlo”. Il ct della Turchia, Senol Gunes, non potrebbe essere più rattristato e rabbuiato: “Siamo i primi a renderci conto che in queste tre partite non siamo stati abbastanza bravi, non abbiamo saputo reagire dopo il KO all’esordio contro l’Italia. Ma vi posso assicurare che i miei giocatori hanno sempre dato il 100% per onorare la maglia e darebbero la vita per giocare sempre in nazionale”.

Probabili formazioni Finlandia Belgio/ Quote: Carrasco oppure Chadli?

VIDEO SVIZZERA TURCHIA 3-1, IL TABELLINO

SVIZZERA-TURCHIA 3-1 (2-0)

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer (90’+2′ Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (85′ Benito); Shaqiri (75′ Vargas); Seferovic (75′ Gavranovic), Embolo (86′ Mehmedi). All. Vladimir Petkovic.

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Muldur; Ayhan (64′ Yokuslu); Under (80′ Karaman), Tufan (64′ Yazici), Kahveci (80′ Kokcu), Calhanoglu (86′ Tokoz); Yilmaz. All. Senol Gunes.

ARBITRO: Slavko Vincic (SVN).

AMMONITI: 70′ Calhanoglu (T), 75′ Celik (T), 76′ Soyuncu (T), 78′ Xhaka (S).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 6′ Seferovic (S), 26′ e 68′ Shaqiri (S), 62′ Kahveci (T).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SVIZZERA TURCHIA (da Youtube/SkySport)



© RIPRODUZIONE RISERVATA