Video/ Taranto Foggia (1-0) gol e highlights: Vannucchi regala i 3 punti

VIDEO TARANTO FOGGIA (1-0): LA PARTITA

Il Taranto difende con le unghie e con i denti il risultato, conquistando i 3 punti di fronte agli occhi del proprio pubblico, ed archivia così la pratica Foggia, al termine di una partita fortemente condizionata dal rosso (giusto) estratto nei confronti di Malomo al 38esimo. Proprio in questa occasione è arrivato il vantaggio dei padroni di casa: Infantino serve Romano con una gran spezzata, il quale si invola verso la porta avversaria, ma viene atterrato fallosamente. Proprio Infantino dagli 11 metri ha la chance per l’1-0 e non sbaglia, portando avanti i suoi nel risultato.

Nel secondo tempo per oltre ottanta minuti il Taranto gestisce il punteggio, abbassando i ritmi ed addormentando la gara, ma a 10 minuti dalla fine arriva l’episodio che rischia di riportare in parità il match: calcio di rigore per i rossoneri e rosso per Costa. Parità numerica ristabilita in campo e grande occasione sui piedi di Vuthaj dagli 11 metri. Il numero 72 si fa ipnotizzare da Vannucchi e getta al vento l’opportunità di cambiare totalmente l’inerzia della gara, con ancora 10 minuti da giocare in 10 contro 10 con il morale dalla propria parte.

CLICCA QUI PER IL VIDEO TARANTO FOGGIA (1-0)

VIDEO TARANTO FOGGIA (1-0): IL TABELLINO

TARANTO: Vannucchi G., Antonini Lui M., De Maria V., Evangelisti N., Ferrara A., Guida M. (dal 41′ st La Monica G.), Labriola V. (dal 14′ st Mazza L.), Manetta M., Mastromonaco G., Romano A., Tomassini M. (dal 22′ pt Infantino S.). A disposizione: Russo A., Granata A., Infantino S., La Monica G., Mazza L., Panattoni M., Raicevic F., Vona E.

FOGGIA: Nobile T., Costa F., Di Noia G. (dal 45’+2 st Frigerio M. R.), D’Ursi E. (dal 14′ st Ogunseye R.), Garattoni A. (dal 40′ st Nicolao G.), Malomo A., Odjer M. (dal 39′ pt Papazov T.), Petermann D., Schenetti A., Sciacca G., Vuthaj D.. A disposizione: Illuzzi F., Raccichini M., Chierico L., Frigerio M. R., Iacoponi D., Leo D., Nicolao G., Ogunseye R., Papazov T., Peralta D., Peschetola L.,Tonin R.

Reti: al 38′ pt Infantino S. (Taranto) .

Ammonizioni: al 45’+1 pt De Maria V. (Taranto), al 34′ st Ferrara A. (Taranto) al 24′ pt Vuthaj D. (Foggia), al 31′ pt Garattoni A. (Foggia), al 10′ st Schenetti A. (Foggia), al 22′ st Papazov T. (Foggia), al 28′ st Sciacca G. (Foggia), al 31′ st Costa F. (Foggia).

Espulsioni: al 36′ pt Malomo A. (Foggia), al 35′ st Costa F. (Foggia).











