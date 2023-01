Video/ Taranto Gelbison (0-0) gol ed highlights: equilibrio e cartellini! (Serie C)

VIDEO TARAMNTO GELBISON (0-0): NULLA DI FATTO

Video della diretta tra Taranto e Gelbison che, dopo 45 minuti, termina con il risultato di zero a zero. Due ammonizioni e l’unica occasione è quella capitata sulla testa di Antonini bravo a spuntare dietro le maglie avversarie ma senza trovare comunque la via del goal. Gara molto fiacca con poche occasioni e squadre che pensano maggiormente a difendersi senza farsi male, piuttosto che attaccare e liberare spazi rischiando, dunque, di prendere goal. Duplice fischio e formazioni che vengono spedite dal direttore di gara negli spogliatoi; pochi guizzi molto equilibrio e pareggiare di bianche dopo 45 minuti di gioco.

Taranto adesso in balia dell’avversario non riesce più ad imporre il proprio gioco e Capuano, non sembra contento della squadra. Taranto che va vicinissima al gol con Semprini in rovesciata con la parata del portiere. Nel finale molto nervosismo e cartellini gialli che volano così come quello di colore rosso per Papa per doppia ammonizione negli ultimi istanti di match. Finisce la gara e risultato di 0-0 al triplice fischio. Un punto per parte per le due formazioni che si allontanano, seppur di pocco, dalla zona retrocessione.

VIDEO TARANTO GELBISON: IL TABELLINO

TARANTO: Antonini Lui M., Bifulco A. (dal 2′ st Formiconi G.), Crecco L. (dal 1′ st Rossetti S.), Evangelisti N., Ferrara A., Labriola V., Manetta M. (dal 1′ st Provenzano A.), Mastromonaco G., Romano A. (dal 37′ pt Semprini M.), Tomassini M. (dal 40′ st La Monica G.), Vannucchi G. (Portiere). A disposizione: Canalicchio N., Caputo G. (Portiere), Citarella F., Diaby A., Formiconi G., La Monica G., Loliva A. (Portiere), Mazza L., Provenzano A., Rossetti S., Sciacca G., Semprini M.

GELBISON: Anatrella D. (Portiere), Cargnelutti R., Correnti M. R., De Sena C., Fornito G., Granata A., Infantino S. (dal 1′ st Graziani V.), Loreto C., Nunziante C. (dal 19′ st Savini G.), Tumminello M., Uliano F. (dal 23′ st Papa S.). A disposizione: Faella A., Francofonte N., Graziani V., Marong B., Onda A., Papa S., Sane A., Savini G., Vitale S. (Portiere)

Reti:

Ammonizioni: al 7′ pt Manetta M. (Taranto), al 34′ st Ferrara A. (Taranto) al 22′ pt Cargnelutti R. (Gelbison), al 44′ pt Granata A. (Gelbison), al 39′ st Papa S. (Gelbison).

Espulsioni: Papa

