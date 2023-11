Video/ Taranto Juve Stabia (0-2) gol e highlights: Candellone la sblocca subito! (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO JUVE STABIA: LA SINTESI

Allo Stadio Erasmo Iacovone la Juve Stabia supera in trasferta il Taranto per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Pagliuca cominciano benissimo la gara riuscendo a passare in vantaggio subito all’8′ grazie alla rete messa a segno da Candellone, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli da Baldi. I minuti scorrono sul cronometro ed i campani insistono forzando Vannucchi alla parata in calcio d’angolo sulla conclusione provata da Romeo intorno al 44′.

Nel secondo tempo i padroni di casa guidati da mister Capuano sembrano ripartire con lo spirito giusto per cercare di ripristinare l’equilibrio ed al 65′ Orlando costringe Thiam a deviarne una conclusione in corner. Nell’ultima parte dell’incontro i pugliesi falliscono un calcio di rigore al 67′ quando Thiama para il tiro dal dischetto di Cianci sul penalty fischiato per fallo di mano provocato da un colpo di testa di Kanouté. I gialloblu ribaltano quindi la situazione e trovano il gol del raddoppio al 73′ per merito di Piscopo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Calvano, Zonta ed Antonini Lui da un lato, Candellone dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono alla Juve Stabia di salire a quota 27 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Taranto non si muove, rimanendo fermo a 20 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO JUVE STABIA: IL TABELLINO

Taranto-Juve Stabia 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 8′ Candellone(J); 73′ Piscopo(J).

Assist: 8′ Baldi(J).

TARANTO (3-4-3) – Vannucchi; De Santis, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Calvano, Zonta, Ferrara; Kanoute, Cianci, Bifulco. A disp.: Loliva, Di Serio, Romano, Bonetti, Samele, Enrici, Kondaj, Heinz, Papaserio, Fiorani, Capone, Orlando. All.: Capuano.

JUVE STABIA (4-3-3) – Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Baldi; Buglio, Leone, Romeo; Piscopo, Candellone, Piovanello. A disp.: Esposito, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Meli, Guarracino, Mignanelli, Folino, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Erradi, Picardi, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca.

Arbitro: Simone Galipò (sezione di Firenze).

Ammoniti: 20′ Calvano(T); 21′ Candellone(J); 36′ Zonta(T); 50′ Antonini Lui(T).

