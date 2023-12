Video/ Taranto Latina (2-1) gol e highlights: doppietta di Bifulco! (Serie C, 22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO LATINA: LA SINTESI

Allo Stadio Erasmo Iacovone il Taranto supera in rimonta il Latina per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Esposito partono benissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 12′ grazie alla rete messa a segno da Rocchi, sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Cittadino. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Capuano, avendo preso in mano il controllo delle operazioni, falliscono un calcio di rigore, fischiato per fallo di De Santis su Ferrara, al 20′ sparando largo con Antonini.

Ci pensa quindi Bifulco a trovare il gol del raddoppio al 22′ anche per merito dell’assist vincente offertogli da Romano. Nel secondo tempo i Pontini ricominciano proprio come avevano iniziato la partita e si vedono infatti annullare un gol per fuorigioco a Jallow immediatamente al 47′. Nell’ultima parte dell’incontro gli ionici completano la rimonta al 73′ con il gol del sorpasso di Bifulco, autore dunque di una doppietta personale.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Mucera, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Luciani e Cianci da un lato, Rocchi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciannovesimo turno di campionato permettono al Taranto di salire a quota 33 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Latina non si muove, rimanendo fermo a 27 punti.

Taranto-Latina 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 12′ Rocchi(L); 22′, 73′ Bifulco(T).

Assist: 22′ Romano(T).

TARANTO (4-3-3) – Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Romano, Calvano, Ferrara; Bifulco, Samele, Kanoute. Panchina: Loliva, Costantino, Cianci, Enrici, Panico, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Zonta, Capone, Orlando, Fabbro. All.: Capuano.

LATINA (4-4-2) – Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis, Crecco; Paganini, Cittadino, Riccardi, Del Sole; Mastroianni, Fella. Panchina: Vona, Bertini, Ercolano, Marino, Jallow, Gallo, Fabrizi, Rozzi, Polletta, Di Renzo. All.: Esposito (Di Donato squalificato)

Arbitro: Giuseppe Mucera (sezione di Palermo).

Ammoniti: 64′ Luciani(T); 75′ Cianci(T); 81′ Rocchi(L).

