Video/ Taranto Monterosi Tuscia (2-1) gol e highlights: decide Orlando nel recupero (Serie C 3 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO MONTEROSI TUSCIA: LA SINTESI

Allo Stadio Erasmo Iacovone il Taranto supera il Monterosi Tuscia per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Capuano partono bene riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 9′ grazie alla rete messa a segno da Kanoute, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Gori nei confronti di Bifulco. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Romondini reagiscono trovando il gol del pareggio intorno al 35′ per merito di Parlati, favorito da un rimpallo favorevole per risolvere un’azione insistita.

Diretta/ Taranto Monterosi Tuscia (risultato finale 2-1): segna Orlando al 90'+5'! (Serie C 3 febbraio 2024)

Nel secondo tempo i rossoblu si propongono in attacco al 50′ con un tiro di Luciani finito alle stelle e la gara sembra essere disputata su ritmi decisamente meno sostenuti rispetto a quanto ammirato in precedenza. Nell’ultima parte dell’incontro gli Ionici tornano definitivamente avanti al 90’+5′ con il gol decisivo realizzato da Orlando con l’aiuto di Fabbro.

Video/ Taranto Benevento (2-2) gol e highlights: Simeri riprende i sanniti (28 gennaio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Ferrara e Matera da un lato, Piroli, Mbende e Fantacci dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiquattresimo turno di campionato permettono al Taranto di salire a quota 41 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Monterosi Tuscia non si muove, rimanendo fermo a 15 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO MONTEROSI TUSCIA: IL TABELLINO

Taranto-Monterosi Tuscia 2 a 1 (p.t. 1-1)

DIRETTA/ Taranto Benevento (risultato finale 2-2): la riprende Simeri (Serie C, 28 gennaio 2024)

Reti: 9′ RIG. Kanoute(T); 35′ Parlati(M); 90’+5′ Orlando(T).

TARANTO (3-4-3) – Vannucchi; Riggio, Miceli, Luciani; Valietti, Zonta, Calvano, Ferrara; Bifulco, Simeri, Kanoute. Panchina: Loliva, Ladinetti, Enrici, Panico, Matera, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Mastromonaco, De Marchi, Orlando, Fabbro. All.: Capuano.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2) – Forte; Piroli, Mbende, Sini; Verde, Gavioli, Parlati, Gori, Fantacci; De Francesco, Eusepi. Panchina: Rigon, Tartaglia, Golfo, Tolomello, Scarsella, Cordova, Ferreri. All.: Romondini.

Arbitro: Gabriele Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 17′ Piroli(M); 35′ Ferrara(T); 79′ Mbende(M); 84′ Matera(T); 86′ Fantacci(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO MONTEROSI TUSCIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA