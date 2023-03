Video/ Taranto Virtus Francavilla (1-0) gol ed highlights: Tommasini decide il derby!

Video Taranto Virtus Francavilla che inizia subito con la conclusione da parte del giovane centrocampista classe 2000 Mastromonaco. Il tiro del centrocampista è ottimo ma viene respinto bene dal portiere con il pallone che termina in calcio d’angolo. Tanti cambi siete una parte che dall’altra durante tutta la partita con il Taranto che si fa vedere soprattutto con le giocate tecniche da parte di Bifulco. Virtus Francavilla che nella seconda frazione del primo tempo cerca di imporre il suo gioco soprattutto con le giocate del giocatore numero 7 Maiorino.

Inter Juventus, arbitro Chiffi e VAR/ Tocco di braccio su gol di Kostic, le immagini…

I dialoghi tra Maiorino e Murilo funzionano con la difesa rossoblù che però si chiude molto bene. Nel secondo tempo il derby decolla per intensità con le tue squadre che si danno battaglia su tutti i palloni, a farne le spese, con il cartellino giallo, per il Taranto, è Ferrara. Nel finale Tommasini va vicino al goal calciando alto, ma passano soltanto tre minuti e spezza l’incantesimo per il Taranto segnando la rete fulminando l’estremo difensore Avella.

Scontri Napoli Eintracht/ Gip: "Tedeschi un esercito, ma colpa guerriglia dei locali"

VIDEO TARANTO VIRTUS FRANCAVILLA: IL TABELLINO

TARANTO: Vannucchi G. (Portiere), Evangelisti N. (dal 1′ st Provenzano A.), Antonini Lui M., Formiconi G. (dal 26′ pt Manetta M.), Boccadamo A. (dal 1′ st Sciacca G.), Mastromonaco G., Mazza L., Romano A. (dal 29′ st Diaby A.), Ferrara A., Bifulco A. (dal 29′ st Nocciolini M.), Tommasini C.. A disposizione: Canalicchio N., Caputo G. (Portiere), Citarella F., Colurciello S., Diaby A., Finocchi G., Fontana T., Labriola V., Loliva A. (Portiere), Manetta M., Nocciolini M., Provenzano A., Rossetti S., Sciacca G.

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella M. (Portiere), Idda R., Minelli A., Caporale A., Cisco A. (dal 12′ st Pierno R.), Di Marco T. (dal 38′ pt Risolo A.), Macca F. (dal 12′ st Tchetchua G.), De Marino D., Murilo (dal 39′ st Carella F.), Maiorino P., Patierno C.. A disposizione: Carella F., Demirdjian A., Ejesi R., Manarelli D., Milli J. (Portiere), Pierno R., Prinelli L., Risolo A., Romagnoli A. (Portiere), Solcia D., Tchetchua G., Yakubiv S.

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 2-1): Kessie completa la rimonta!

Reti: al 43′ st Tommasini C. (Taranto) .

Ammonizioni: al 26′ st Ferrara A. (Taranto), al 45’+2 st Tommasini C. (Taranto) al 40′ pt Macca F. (Virtus Francavilla).

CLICCA QUI PER IL VIDEO TARANTO VIRTUS FRANCAVILLA: GOL ED HIGHLIGHTS

© RIPRODUZIONE RISERVATA