Video/ Teramo Carrarese (2-1) gol e highlights: decisivo il gol di D’Andrea (Serie C)

VIDEO TERAMO CARRARESE 2-1: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 2-1 Teramo Carrarese. Nella gara valevole per la trentacinquesima giornata del girone B di Serie C, gli abruzzesi conquistano i tre punti, battendo di misura la Carrarese. A firmare i gol dei padroni di casa, ci hanno pensato Bernadotto e D’Andrea, inutile l’autorete nel finale di Codromaz, che possiamo vedere nel video degli highlights di Teramo Carrarese. Andiamo quindi a rivivere le emozioni della partita.

DIRETTA/ Pontedera Olbia (risultato finale 1-1): Emerson risponde a Magnaghi

Il primo tempo si apre con la forte partenza dei padroni di casa. Al 2′ spunto di Fiorani, che crossa al centro per D’Andrea, ma quest’ultimo colpisce debolmente, facilitando la presa di Vettorel. Il Teramo continua a spingere e ci riprova al 10′. Conclusione di Rosso, che si spegne di poco a lato. Al 12′ si fa vedere la Carrarese. Figoli prova a risolvere una mischia con un potente tiro, che termina però fuori. Nei minuti successivi, si calano i ritmi, e quando ormai la gara sembrava essersi incanalata verso la fine del primo tempo, il Teramo la sblocca al 43′. Lancio in verticale per Bernadotto, che a tu per tu con Vettorel, lo batte con il destro. Nel recupero, è ancora Bernadotto ad avere la chance del raddoppio, ma questa volta l’estremo difensore ospite gli sbarra la strada.

Diretta/ Potenza Catania (risultato finale 2-2) streaming: Piccolo in pieno recupero!

CLICCA QUI PER IL VIDEO ELEVENSPORTS DI TERAMO CARRARESE

VIDEO TERAMO CARRARESE 2-1: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo segue la falsariga del finale del primo, è il Teramo che si spinge con insistenza in avanti. Al 49′ tentativo dalla distanza di Rosso, palla di poco a lato. Prova a rispondere la Carrarese al 53′. Ripartenza della compagine ospite, palla a Bramante che controlla e scarica la conclusione, la quale è però debole e centrale, con Perucchini che può controllarla senza particolari difficoltà.

Al 55′ il Teramo raddoppia con D’Andrea, che trova la conclusione vincente, sulla quale Vettorel non può nulla, è 2-0. La Carrarese sembra accusare il colpo, e al 70′ Battistella prova a suonare la carica con un potente tiro dalla distanza, mancando però la porta. Nel finale, la Carrarese accorcia le distanze. E’ il 93′, traversone di D’Auria e deviazione sfortunata di Codromaz, che infila il proprio portiere. Termina con la vittoria del Teramo per 2-1.

DIRETTA/ Latina Bari (risultato finale 0-1): biancorossi matematicamente promossi

VIDEO TERAMO CARRARESE 2-1: IL TABELLINO

RETI: 43′ Bernadotto (T), 55′ D’Andrea (T), 93′ aut. Codromaz (C).

TERAMO (3-4-3): Perucchini; Codromaz, Soprano, Pinto; Hadziosmanovic, Arrigoni, Fiorani, Ndrecka; Rosso, Bernardotto, D’Andrea. A disp. D’Ambrosio, Agostino, Viero, Lombardo, Rossetti, Papaserio, Cisco, Furlan, Forgione. All. Guidi.

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Battistella, Berardocco, Figoli; Bramante; Doumbia, Giannetti. A disp. Barone, Sabotic, Petrelli, Bevilacqua, D’Auria, Energe, Bertipagani, Pasciuti, Bagnoli, Grassini, Khailoti, Arcuri. All. Di Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA