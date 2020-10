Video/ Teramo Casertana (2-0) highlights e gol: decidono Iotti e Ilari (Serie C)

Il Teramo supera la Casertana grazie alle reti siglate da Iotti e Ilari che chiudono il match nella prima frazione. Andiamo a rivivere le azioni salienti della gara. Iotti! Padroni di casa avanti dopo appena tre minuti di gioco. Su un calcio d’angolo Iotti impatta di testa e batte Dekic. Cuppone prova a rispondere subito con la sfera che termina di pochissimo fuori. Ci prova Pinzauti, Dekic para facile. Piacentini di testa per poco non inquadra lo specchio della porta. Ilari! Arriva il raddoppio degli abruzzesi. Il Teramo ha colpito nel momento migliore della Casertana. Arrigoni ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio. Pinzauti per poco non trova il gol con la palla che termina a fil di palo. Konate ci prova, blocca Lewandowski.

VIDEO TERAMO CASERTANA: IL SECONDO TEMPO

Hadziosmanovic serve Cuppone, conclusione che termina oltre la traversa. Mungo prova la conclusione dopo un ottimo inserimento, Dekic blocca agilmente. Ghiotta occasione per Ilari. Servizio di Di Francesco in area con Dekic che sbaglia l’uscita, l’estremo difensore è abile successivamente a rientrare tra i pali e salvare. Bunino riceve un buon pallone ma la sua conclusione termina altissima. La sfera era stata servita da Di Francesco. Termina il match tra Casertana e Teramo vince grazie alle reti siglate nella prima frazione da Iotti e Ilari.

