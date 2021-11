Video/ Teramo Olbia (2-2): highlights e gol. Ragatzu non basta: è pari!

VIDEO TERAMO-OLBIA (2-2): LA SINTESI

Allo Stadio Gaetano Bonolis le formazioni di Teramo ed Olbia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati dal tecnico Guidi a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni provando anche a colpire al 9′ con Bernardotto, il cui spunto è stato però respinto dalla retroguardia avversaria.

Gli ospiti guidati da mister Canzi rispondono riuscendo a passare in vantaggio verso l’11’ grazie alla rete messa a segno da Ragatzu, su suggerimento di Chierico. I minuti scorrono sul cronometro ed il Teramo trova il gol del pareggio al 17′ per merito di Bernardotto, su assist di Hadziosmanovic, per poi colpire un palo con Malotti al 23′. La reazione dell’Olbia si concretizza nella traversa colta da Chierico al 30′ su un errore di Mungo.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo sono i bianchi a sprecare una chance importante per tornare avanti al 48′ quando Udoh manca l’impatto col pallone sull’incertezza difensiva di Piacentini. I diavoli sfiorano invece il sorpasso al 62′ con Ndrecka ma sono i galluresi ad esultare per merito della doppietta personale completata da Ragatzu al 63′, dopo aver scambiato con Biancu. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa la rete di Birligea ad annullare tutto in maniera definitiva capitalizzando la sponda di Bellucci sul calcio d’angolo battuto da Lombardo al 70′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Emmanuele, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Rosso, Mungo e Pinto da un lato, Mancini dall’altro. Il punto conquistato in questo quindicesimo turno di campionato permette rispettivamente al Teramo di salire a quota 16 ed all’Olbia di portarsi a 17 punti nella classifica del girone B della Serie C.

IL TABELLINO

Teramo-Olbia 2 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 11′, 63′ Ragatzu(O); 17′ Bernardotto(T); 70′ Birligea(O).

TERAMO (4-3-3) – Agostino; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Ndrecka; Mungo, Arrigoni, Fiorani; Malotti, Bernardotto, Rosso. A disp.: Perucchini, Tozzo, Furlan, Rillo, Pinto, Soprano, Lombardo, Surricchio, Birligea, Di Dio, Montaperto. All.: Federico Guidi.

OLBIA (4-3-1-2) – Van der Want; Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Chierico, Palesi; Biancu; Ragatzu, Udoh. A disp.: Tornaghi, Renault, Boccia, Pinna, La Rosa, Occhioni, Mancini, Demarcus. All.: (Massimiliano Canzi squalificato).

Arbitro: Marco Emmanuele (sezione di Pisa).

Ammoniti: 31′ Rosso(T); 66′ Mungo(T); 85′ Pinto(T); 90′ Mancini(O).

