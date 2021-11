Video/ Teramo Sudtirol (0-3) gol e highlights: è semifinale (Coppa Italia Serie C)

VIDEO TERAMO SUDTIROL 0-3: PRIMO TEMPO

Termina 0-3 Teramo Sudtirol. Nella sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, a conquistare la vittoria e la conseguente seminale è la formazione altoatesina, come possiamo vedere il video degli highlights. Il Teramo, dopo aver eliminato il Pescara, battendolo con il risultato di 1-0, è costretto ad arrendersi alla superiorità della squadra tirolese. Gli abruzzesi escono così dalla competizione ai quarti di finale. Il Sudtirol, grazie al successo vola in semifinale e si troverà di fronte alla Fidelis Andria. Andiamo a rivivere le migliori occasioni del match.

Il primo tempo si apre con il Sudtirol che si spinge fin da subito in avanti nel tentativo di sbloccare l’incontro. Al 6′ i tirolesi passano in vantaggio. Voltan recupera palla sulla sinistra, entra in area eludendo due avversari e con un tiro a giro spedisce la palla all’incrocio dei pali, è 1-0. Il Teramo non riesce a reagire e al 16′ gli ospiti sfiorano il raddoppio. Cross di Voltan sul secondo palo e conclusione potente di Candellone che non centra però il bersaglio. Al 30′ Sudtirol ancora pericoloso. Odogwu va via centralmente e calcia verso la porta, Tozzo risponde presente. Al 42′ arriva il raddoppio. Punizione calciata da Gatto, tocco di Malomo e deviazione vincente di Vinetot. Il primo tempo si conclude con il risultato di 0-2.

VIDEO TERAMO SUDTIROL 0-3: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Teramo prova a reagire. I padroni di casa ci provano timidamente al 50′. Cross di Arrigoni insidioso che viene allontanato dalla difesa altoatesina. Al 60′ il Sudtirol torna a farsi vedere in fase offensiva. E’ Voltan che prova la conclusione dalla lunga distanza, con la palla che si spegne ampiamente fuori. Al 68′ il Teramo prova a riaprire l’incontro. Fiorani si gira velocemente in area e scarica il sinistro, costringendo Meli alla parata.

Il Teramo non riesce ad accorciare le distanze, e con ordine il Sudtirol controlla la partita, chiudendolo al minuto 72. Fink arriva sulla trequarti e scarica un tiro dalla distanza. Tozzo sembra essere sulla traiettoria del pallone, ma buca l’intervento, permettendo agli ospiti di portarsi sullo 0-3. Nei minuti di recupero il Teramo va vicino al gol. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Zaro manca la deviazione decisiva. L’incontro si conclude con la vittoria per 0-3 del Sudtirol.

VIDEO TERAMO SUDTIROL 0-3: IL TABELLINO

RETI: 6′ pt Voltan (S), 42′ pt Vinetot (S), 26′ st Fink (S).

TERAMO (4-3-3): 1 Tozzo, 11 Lombardo (dal 1′ st 2 Hadziosmanovic), 26 Piacentini, 18 Pinto (dal 31′ st 27 Furlan), 23 Rillo; 10 Mungo (Vk), 6 Arrigoni (K), 8 Viero; 33 Montaperto (dal 1′ st 7 Malotti), 9 Bernardotto (dal 31′ st 30 Di Dio), 20 Rosso. A disp. 22 Agostino, 32 Perucchini, 3 Ndrecka, 17 Surricchio, 28 Fiorani. All. Guidi.

SUDTIROL (4-3-1-2): 22 Meli, 26 De Col (dal 1′ st 19 Zaro), 5 Vinetot, 6 Malomo (dal 1′ st 24 Davi), 3 Fabbri; 8 Gatto, 23 Moscati, 10 Fink (dal 32′ st 21 Tait); 7 Voltan; 27 Candellone, 9 Odogwu. A disp. 1 Poluzzi, 14 Zandonatti, 15 Broh, 16 Mayr, 17 Casiraghi, 18 Rover, 25 Heinz, 29 Marano. All. Javorcic.

