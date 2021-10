Video/ Teramo Viterbese (1-0) gol e highlights: Cuccurullo regala i 3 punti (Serie C)

VIDEO TERAMO VITERBESE 1-0: PRIMO TEMPO

Finisce 1-0 la sfida Teramo Viterbese. Nella settima giornata del girone B di Serie C, a portare a casa i primi tre punti del campionato è la squadra abruzzese. Grazie a questo successo, il Teramo torna a respirare in classifica e si porta a 6 punti. Come dimostra il video degli highlights, la Viterbese, nonostante una buona ora di gioco, esce a mani vuote dal terreno di gioco, e scivola all’ultimo posto in classifica, con soli tre punti, arrivati con tre pareggi. Andiamo a rivivere i momenti salienti del primo tempo.

Diretta/ Teramo Viterbese (risultato finale 1-0): Cuccurullo firma la prima vittoria

Il primo squillo della partita arriva al 10′ e porta la firma della squadra ospite. Capanni approfitta di un pasticcio della difesa di casa e prova a sorprendere Tozzo con un pallonetto. Il tocco morbido non è troppo preciso, e il portiere di casa riesce a bloccarla senza troppi problemi. I laziali continuano a macinare gioco e si rendono pericolosi con Murilo e Volpicelli, senza però centrare il bersaglio. L’occasione più pericolosa del primo tempo è di firma abruzzese. La punizione di Arrigoni impegna Bisogno. Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-0.

Diretta/ Lucchese Teramo (risultato finale 2-2): Cuccurullo blocca i tosacani

VIDEO TERAMO VITERBESE 1-0: SECONDO TEMPO

Dopo una prima frazione giocata con grande intensità, il secondo tempo riprende con gli stessi ritmi. E’ ancora la Viterbese a creare diverse occasioni da rete, e nelle prime battute di frazione, si rende pericolosa ancora una volta con Capanni e Murilo. Al 62′ si sveglia però il Teramo. Cuccurullo fa le prove, e di testa devia la punizione di Malotti. La sua conclusione viene bloccata da Bisogno. Passano 7 minuti e Cuccurullo riesce a segnare.

Rossetti crossa al centro per Rosso che fa da sponda per l’accorrente Bernardotto. L’attaccante non aggancia e il rimpallo finisce a Cuccurullo. Il calciatore del Teramo la gira in rete e realizza il gol del vantaggio. Con la rete subita, i laziali sembrano demoralizzarsi e fanno fatica a reagire. All’81’ arriva l’unica occasione dopo lo svantaggio. Simonelli, da poco entrato, trova però un’ottima parata di Tozzo. Negli ultimi minuti, il Teramo gestisce il vantaggio e fa scorrere il cronometro fino al triplice fischio. Il Teramo vince la prima partita in campionato, battendo 1-0 la Viterbese.

Diretta/ Viterbese Vis Pesaro (risultato finale 1-1): D'Ambrosio al fotofinish!

VIDEO TERAMO VITERBESE 1-0: IL TABELLINO

Rete: 23′ st Cuccurullo (T).

Teramo (4-3-3): Tozzo; Bouah (31′ st Birligea), Bellucci, Piacentini, Rillo; Rossetti, Arrigoni, Cuccurullo (30′ st Fiorani); Malotti (25′ st Hadziosmanovic), Bernardotto, Rosso. A disposizione: Agostino, Ndrecka, Soprano, Viero, Surricchio, Furla, Kyremateng, Di Dio, Montaperto. All. Guidi.

Viterbese (3-4-3): Bisogno; Marenco (29′ st Simonelli), D’Ambrosio, Van Der Velden; Pavlev, Megelaitis, Foglia (25′ st Adopo), Urso; Volpicelli (39′ st Volpe), Murilo, Capanni. A disposizione: Daga, Fracassini, Errico, Ricchi, Natale, Zanon, Alberico. All. Dal Canto.

Arbitro: Bogdan Sfira di Pordenone.