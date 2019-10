Video/ Ternana Avellino (0-1): highlights e gol. Agli irpini basta Charpentier!

Gustiamoci il video degli highlights di Ternana-Avellino, match valido per l’undicesima giornata del girone C della Serie C conclusosi sul risultato di 0-1 per la formazione ospite. I padroni di casa partono col piede schiacciato sull’acceleratore conquistando due calci d’angolo nei primi 5 minuti e creando apprensione dalle parti di Tonti ma la difesa dei Lupi in entrambi i casi riesce a salvarsi. Gli ospiti faticano a trovare spazi ma dopo 8 minuti conquistano a loro volta il primo tiro dalla bandierina senza però riuscire ad impensierire il portiere umbro Tozzo. Vantaggiato al 20′ assapora la gioia del gol soltanto per pochi istanti: il guardalinee infatti spegne sul nascere i suoi entusiasmi. La sua girata verso la porta sarà anche ben riuscita ma la posizione sul cross proveniente dalla destra è di fuorigioco. Gli umbri non si danno per vinti e vanno ancora una volta vicini al gol con Palumbo al 28′, ma la risposta del portiere dei Lupi è pronta. Passano cinque minuti e Charpentier, con un colpo di testa imperioso, punisce la scarsa concretezza della Ternana e porta in vantaggio i suoi, con l’Avellino che riesce a conservare il vantaggio fino all’intervallo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i padroni di casa ce la mettono tutta (e anche di più) per tentare di pareggiare i conti e di trovare 3 punti che avrebbero potuto costituire il sorpasso in classifica ai danni del Potenza capolista. Ma quelli umbri sono assalti disordinati, che i Lupi riescono a disinnescare con un pizzico di fortuna e tanta organizzazione difensiva. L’occasione più clamorosa capita sui piedi del numero 9 rossoverde in pieno recupero: Ferrante al 91′ tenta la conclusione a giro e il Libero Liberati vede la palla dentro ma il suo tiro si spegne di poco a lato. E’ l’ultimo brivido di una gara combattuta con coraggio da entrambe le compagini, ma alla fine i tre punti li porta a casa l’Avellino, con ancora negli occhi lo stacco imperioso di Charpentier.

