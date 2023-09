Video/ Ternana Bari (0-0) gol e highlights: gli umbri smuovono la classifica (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA BARI (0-0): LA PARTITA

Un punto a testa conquistati da Ternana e Bari, al termine di questa gara valida per la quarta giornata di Serie B. I Galletti mantengono l’imbattibilità in campionato, ma ancora una volta non riesce a superare lo scoglio del pareggio, mentre gli umbri muovono finalmente la classifica ma terminano la partita con molti rimpianti per quello che poteva regalare il finale. Allo stadio Libero Liberato di Terni va in scena un primo tempo povero di emozioni, giocato su ritmi bassissimi, che regala come unica grande occasione la rete divorata da Maita dopo l’ottimo spunto di Morachioli sull’out di destra. Decisivo Diakite, che si fa anticipare ma sbilancia l’avversario.

Nel secondo tempo le chance nitide non fioccano, e l’intensità non si alza clamorosamente, ma la squadra padrona di casa spinge e prova in tutti i modi a portare a casa i 3 punti. Nella formazione pugliese soltanto un incontenibile Dorval riesce a regalare reazioni d’orgoglio con strappi e soluzioni interessanti. Dopo un gol divorato da Casasola, negli ultimi minuti è ancora l’ex Salernitana a radiocomandare un cross sul piede di Luperini, che si coordina in maniera sublime, ma sfiora soltanto l’incrocio dei pali. All’85esimo si mette in proprio il gioiellino del Bologna Raimondo, che si libera lo spazio per il tiro e fa tremare il palo. Nel recupero è ancora Raimondo a spaventare il portiere del Bari, ma il suo tiro al volo è centrale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA BARI (0-0): TABELLINO

TERNANA: Iannarilli A., Diakite S. (dal 1′ st Celli A.), Capuano M., Mantovani V., Casasola T., Luperini G., Labojko J. (dal 32′ st Marginean I.), Pyyhtia N. (dal 14′ st Favasuli C.), Corrado N., Favilli A. (dal 14′ st Raimondo A.), Falletti C. (dal 38′ st Dionisi F.). A disposizione: Gabriel Brazao, Vitali T., Di Stefano F., Lucchesi L., Sorensen F., Travaglini C. Allenatore: Lucarelli C..

BARI: Brenno, Dorval M., Zuzek Z., Vicari F., Ricci G. (dal 45’+3 st Pucino R.), Koutsoupias I. (dal 27′ st Benali A.), Maiello R., Maita M., Sibilli G. (dal 14′ st Edjouma M.), Nasti M. (dal 45’+3 st Bellomo N.), Morachioli G. (dal 26′ st Aramu M.). A disposizione: Farroni A., Acampora G., Achik I., Akpa-Chuwuku H., Faggi F., Frabotta G., Matino E. Allenatore: Mignani M..

Reti: –



Ammonizioni: al 3′ pt Diakite S. (Ternana), al 29′ st Falletti C. (Ternana), al 33′ st Favasuli C. (Ternana) al 5′ st Ricci G. (Bari), al 45’+1 st Nasti M. (Bari).













