Video/ Ternana Brescia (0-2) gol e highlights, Bajic piega i rossoverdi (Serie B)

VIDEO TERNANA BRESCIA (0-2): DECIDE LA DOPPIETTA DI BAJIC

Ecco il video di Ternana Brescia 0-2, giocata per la prima giornata di Serie B. Dopo lo show a Bologna in Coppa Italia, la Ternana torna sulla terra cedendo a un Brescia concreto e organizzato. Bajic crea i primi pericoli per la difesa di casa già nei primi minuti di gioco. Ternana poco efficace a livello offensivo e al 26′ entra in azione il VAR per un contatto in area rossoverde tra Agazzi e Jagiello. Viene assegnato il calcio di rigore alle Rondinelle che viene trasformato con freddezza da Bajic. Viene ammonito Mangraviti per una trattenuta su Donnarumma, ma prima dell’intervallo le Rondinella vanno di nuovo a segno. Al 39′ è doppietta per Bajic che di sinistro trova la porta servito da Tramoni, autore di una pregevole iniziativa personale che l’ha portato all’assist vincente. 4′ di recupero prima dell’intervallo ma la reazione della Ternana è più di nervi che di sostanza e il Brescia va negli spogliatoi mantenendo agevolmente il doppio vantaggio.

Diretta/ Benevento Alessandria (risultato finale 4-3) video DAZN: Corazza non basta!

VIDEO TERNANA BRESCIA: IL SECONDO TEMPO

Per il video di Ternana Brescia, andiamo ora a vedere quanto accaduto nella ripresa al Liberati. Si ricomincia nel secondo tempo con il Brescia attento a tenere i ritmi bassi, forte del doppio vantaggio. Un po’ troppo bassi, tanto che all’8′ Joronen viene ammonito per perdita di tempo. Al 12′ doppio cambio per la Ternana: esce Furlan per Palumbo, mentre Pettinari prende il posto di Peralta. Falletti non ha fortuna su un tentativo dalla distanza, quindi al 18′ Ghiringhelli prende il posto di Defendi tra i padroni di casa. Viene ammonito Leris per un fallo su Salzano, al 23′ Bisoli prende il posto di Leris, quindi Pettinari impegna Joronen con un diagonale ravvicinato. Nel finale di partita Joronen respinge di pugno una punizione di Falletti, c’è un’ammonizione per Citana ma il destino del match è già compiuto: prova di forza da parte del Brescia che vince 0-2 allo stadio Liberati, contro una Ternana che ha pagato gli errori difensivi.

Diretta/ Ternana Brescia (risultato finale 0-2): Rondinelle d'autorità al Liberati

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Cristiano Lucarelli non ha riconosciuto la sua solita Ternana: “Sapevo che dopo Bologna avremmo avuto problemi. E’ stato un approccio con troppa tensione, non ci ha dato la lucidità per interpretare tante situazioni anche semplici da interpretare anche in fase offensiva sbagliando tantissimi passaggi anche elementari. Anche la fase difensiva in certe situazioni abbiamo sbagliato. Oggi era difficile fare tutto. Non l’abbiamo approcciata con la solita serenità. Non siamo riusciti a dare una continuità di manovra ci siamo presentati cinque volte davanti al portiere. Ed è tanta roba. La squadra dovrà essere più spensierata rispetto ad oggi. Non ha approcciato bene. Facevamo fatica ad andare a prenderli alti. Era palese. Vedevo la faccia dei miei giocatori, non era il solito sguardo, non era la solita squadra che provava l’uno contro uno. Abbiamo trovato davanti a noi un avversario esperto che ha evidenziato ancora di più il nostro approccio teso a questa partita. Sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra forte. La cosa bella è che sappiamo già su cosa andare a lavorare.”

Diretta/ Reggina Monza (risultato finale 0-0): nervosismo e niente gol al Granillo

Filippo Inzaghi parte bene col suo Brescia: “Potevamo sfruttare ancora di più le occasione davanti. Il campo però non ci ha facilitati. Era difficile giocare su un terreno del genere e dispiace perché le partite di calcio non andrebbero giocate su terreni così. La squadra ha avuto un ottimo spirito come già avevo visto a Crotone. Avremmo dovuto essere più cinici perché le gare vanno chiuse. La squadra deve crescere molto, ma le basi ci sono. L’aspetto più bello di oggi è che i giocatori che non sono scesi in campo, a fine gara si sono allenati senza che io dicessi nulla. Questa è la risposta più grande perché vuol dire che iniziamo a ragionare in un certo modo. Abbiamo una rosa importante anche se ci sono squadre come il Monza, il Parma e il Benevento se tiene tutti, che sono chiaramente più forti di noi però con l’organizzazione e la voglia, possiamo divertirci e rendere orgogliosi la società e i tifosi“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TERNANA BRESCIA (da sky.it)

LEGGI ANCHE:

Video/ Empoli Lazio (risultato 1-3) gol e highlights, Sarri parte bene (Serie A)Video/ Perugia Pescara (4-5 dcr) gol e highlights: abruzzesi salvi, umbri giùVideo/ Pro Vercelli Arezzo (1-0): highlights e gol della partita (Serie C, 21^ giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA