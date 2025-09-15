Video Ternana Carpi che racconta la giornata di Lega Pro. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida da poco conclusa.
VIDEO TERNANA CARPI: VITTORIA DEGLI UMBRI!
Video Ternana Carpi che racconta una sfida che si sblocca dopo solamente 4 giri di orologio. Ferrante mette tutti d’accordo portando i suoi in vantaggio dopo l’ottima seconda da parte del compagno di attacco. La Ternana continua ad attaccare nonostante la pressione del Carpi che si concretizza con un tiro fuori da parte di Zagnoni.
Tra le occasioni migliori si evidenzia ancora la zampata di Ferrante ma soprattutto il tentativo con il sinistro da fuori Orellana. Dopo i primi 45 minuti risultato di 1-0 in favore della formazione rossoverde, con il Carpi che non è sembrato essere molto in palla.
Secondo tempo che vede la Ternana a vincere la partita con l’autogol di Sorzi che rende tutto più facile. Il portiere del Carpi, sfortunatissimo dopo il rimpallo che vede la sfera colpire il palo e la sua nuca. Vince la Ternana di mister Liverani. Sconfitta per il Carpi di Cassani che perde con il risultato di 2-0 contro un’ottima Ternana.