Video/ Ternana Casertana (0-1): highlights e gol, colpo dei falchetti! (Serie C)

Il video di Ternana Casertana 0-1 racconta una partita vinta dai rossoblu grazie ad un unico tiro in porta nel corso del primo tempo, bel colpo dei falchetti contro una squadra, quella umbra, che sta lottando per la promozione diretta ma perde 3 punti sanguinosi nei confronti della dominante Reggina, ma anche dal Bari che a questo punto potrebbe davvero proporsi come principale alternativa agli amaranto di Calabria. La formazione allenata da Ginestra non ha di certo regalato spettacolo sul rettangolo verde, ma è stata oltremodo efficace. La Ternana, invece, ha mostrato più intraprendenza ma poca, pochissima concretezza. Così le occasioni costruire dai rossoverdi nei primi quindici minuti fanno il solletico ad una Casertana che colpisce alla prima vera occasione con un’inzuccata da parte di D’Angelo. La Ternana prova a scuotersi ma fatica a trovare spazi nella difesa avversaria. I padroni di casa portano avanti un possesso palla abbastanza sterile e a nulla servono gli scossoni di Sini, Ferrante e Marilungo che spaventano Crispino, senza però riuscire a pungerlo. Marilungo ha sui piedi il pallone del possibile pareggio in pieno recupero ma spreca tutto con una conclusione sbilenca. La Casertana può tirare un sospiro di sollievo e godersi i tre punti. Con il minimo sforzo D’Angelo ha steso la compagine umbra, regalando un successo importante alla sua squadra. Tre punti d’oro per i campani, pomeriggio da dimenticare invece per una Ternana volenterosa ma inconsistente.

VIDEO TERNANA CASERTANA: IL TABELLINO

TERNANA (3-5-2): Tozzo; Suagher, Sini (17’st Furlan), Celli; Parodi, Paghera (28’st Damian), Palumbo, Defendi (18’st Salzano), Mammarella; Partipilo (18′ Marilungo), Ferrante (28’st Vantaggiato).

Panchina: Iannarilli, Marcone, Nesta, Russo, Diakité, Bergamelli, Vantaggiato. Allenatore: Gallo.

CASERTANA (3-5-2): Crispino; Longo, Silva, Caldore; Paparusso (44’st Rainone), D’Angelo, Varesanovic, Laaribi (11’st Clemente), Zito; Starita (44’st Cavallini), Floro Flores (5’st Origlia).

Panchina: Zivkovic, Galluzzo, Ciriello, Gonzalez, Zivkov, Matese. Allenatore: Di Maio (Ginestra squalificato)

Arbitro: Marcenaro (Genova).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TERNANA CASERTANA: GOL E HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA