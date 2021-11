Video/ Ternana Cittadella (1-1): highlights e gol. Vita e Partipilo decidono il match

La Ternana pareggia 1-1 in casa contro il Cittadella. Ospiti avanti nel primo tempo con Vita, rete del pareggio che arriva al 69esimo con Partipilo. Un punto ciascuno che non smuove la classifica. I rossoverdi agganciano il Perugia al 12esimo posto mentre i granata scavalcano momentaneamente il Benevento in settima posizione. Nel prossimo turno gli umbri giocheranno a Lecce mentre i veneti saranno ancora in scena in Umbria, stavolta a Perugia.

SINTESI PRIMO TEMPO

Nelle formazioni ufficiali nessuna grossa sorpresa: Gorini sceglie Tavernelli per affiancare Baldini in assenza dell’infortunato Okwonkwo, mentre Daniele Donnarumma prende il posto di Benedetti, squalificato. Nella Ternana parte dalla panchina Capone, ristabilito dopo l’infortunio. In difesa spazio a Ghiringhelli, illustre ex della partita, che a Cittadella ha trascorso tre stagioni. Prima iniziativa della Ternana con un’accelerata per vie centrali di Falletti che viene fermato in modo regolare all’altezza della trequarti avversaria. Si fa vedere anche il Cittadella con un tentativo di Vita che sfrutta un rinvio mal calibrato di Boben e calcia al volo ma alza troppo la traiettoria mandando il pallone oltre la traversa. Torna in pressing il Cittadella ma Alfredo Donnarumma riesce a guadagnare un fallo costringendo Adorni a tamponarlo e consente così alla Ternana di ripartire con un calcio di punizione. Ternana in avanti con Proietti che guadagna un calcio di punizione da posizione interessante all’altezza della trequarti. Alla battuta va Palumbo che manda il pallone al centro dell’area dove Sorensen cerca di deviare verso la porta. La difesa ospite spazza via con un po’ di fatica. Ripartenza insidiosa del Cittadella al 19esimo. I granata arrivano in area avversaria e Antonucci con un tiro in diagonale dalla destra cerca di servire l’inserimento di Tavernelli ma il compagno è leggermente in ritardo e non aggancia il pallone.

Il risultato si sblocca 4 minuti dopo. Gran giocata di Vita che riceve da Antonucci sugli sviluppi di una rimessa laterale, controlla di petto, si accentra e calcia di sinistro trafiggendo Iannarilli. Cittadella in vantaggio: 0-1. Risponde la Ternana con un tentativo di Palumbo dalla distanza che si spegne non di molto a lato della porta di Kastrati. Calcio d’angolo per il Cittadella affidato al piede di Baldini. Schema dalla bandierina per il Cittadella che sfiora il raddoppio con un tentativo di colpo di testa di Adorni ben piazzato sul secondo palo. Pallone sul fondo. Prosegue la fase di possesso del Cittadella che sta legittimando il vantaggio in questi minuti. Ripartenza della Ternana innescata da Martella che si appoggia su Furlan. Il capitano rossoverde guadagna campo e si porta a ridosso dell’area avversaria. Il Cittadella chiude in calcio d’angolo. Alla battuta dalla bandierina va lo stesso Furlan ma la porta di Kastrati non corre pericoli. Occasione per la Ternana al 41esimo sugli sviluppi di una rimessa laterale. Riceve Falletti che evita Kastrati in uscita ma si ritrova molto defilato sulla sinistra, rimette al centro per Donnarumma che tenta di servire l’inserimento di Partipilo chiuso però dalla difesa ospite.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio a inizio ripresa. Ammonito Sorensen per un fallo in ritardo su Antonucci. Occasione per i granata. Ripartenza in velocità portata avanti da Antonucci, scarico a sinistra per Baldini che rimette al centro dove l’accorrente Vita non riesce a finalizzare, disturbato da due avversari. Immediata risposta della Ternana con un bel traversone di Martella destinato a Donnarumma che tenta la spizzata ma non inquadra lo specchio. Ancora pericoloso il Cittadella. Tavernelli lanciato verso la porta di Iannarilli viene fermato fallosamente da Boben proprio sul limite dell’area. L’arbitro assegna il calcio di punizione. Ammonito Boben. Doppio cambio per la Ternana: entrano Capone e Defendi per Furlan e Ghiringhelli. Sostituzione pure nel Cittadella: Tavernelli lascia il campo, al suo posto Cuppone. Iannarilli salva gli umbri. Gran contropiede del Cittadella portato avanti da Branca, scarico a sinistra per Baldini che vede sul fronte opposto Antonucci e lo serve. L’attaccante in girata calcia sul primo palo ma trova la pronta opposizione del portiere rossoverde che evita il 2-0. Cambio nella Ternana: Pettinari prende il posto di Alfredo Donnarumma.

Al 69esimo arriva il gol del pari. Ripartenza micidiale della Ternana con Defendi che avanza a grandi falcate sulla destra e libera un cross preciso destinato al centro dell’area. Partipilo tutto solo può incornare alle spalle di Kastrati per il pareggio delle Fere. Ammonito Adorni. Poco dopo Kastrati salva gli ospiti. Azione pregevole della Ternana portata avanti da Capone sulla sinistra. Palla a Falletti che scambia con Palumbo e assist per Partipilo ottimamente chiuso dal portierte granata in uscita. Doppio cambio per il Cittadella: entrano D’Urso e Mazzocco per Antonucci e Vita. Non ce la fa Defendi che chiede il cambio. Lo sostituisce Diakite. Cambio nel Cittadella: entra Beretta per Branca. Ammonito anche Perticone per un fallo a centrocampo. La Ternana ci riprova. Lancio lungo per Partipilo che dalla destra mette il traversone per l’accorrente Pettinari ma Adorni capisce tutto ed anticipa l’attaccante. Finisce 1-1.

