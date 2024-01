Video/ Ternana Cittadella (3-1) gol e highlights: goleada umbra! (20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA CITTADELLA: LA SINTESI

Ternana e Cittadella, il punteggio si mantiene sullo 0-0, ma la partita è stata animata da un momento di grande pericolo creato da Lorenzo Carboni per la squadra di casa. Carboni ha messo in seria difficoltà il portiere del Cittadella grazie a un colpo di testa ben indirizzato. L’azione è scaturita da un calcio d’angolo impeccabilmente eseguito, con Carboni che ha saputo posizionarsi in area di rigore con tempismo perfetto. Il colpo di testa del giocatore della Ternana è stato potente e preciso, costringendo il portiere avversario a una parata acrobatica per evitare il vantaggio dei padroni di casa. La difesa del Cittadella è apparsa momentaneamente sbilanciata, e Carboni ha sfruttato al meglio l’occasione per mettere alla prova la resistenza avversaria. Nonostante il risultato ancora fermo sullo 0-0, la giocata di Carboni ha alimentato l’entusiasmo dei tifosi presenti allo stadio e ha evidenziato la determinazione della Ternana nell’attaccare e cercare il gol. La partita si sta rivelando equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di imporsi. Il contributo di giocatori come Carboni promette ulteriori emozioni nei prossimi minuti.

Diretta/ Ternana Cittadella (risultato finale 3-1): triplice fischio! (Serie B, 20 gennaio 2024)

Alla fine del primo tempo di Ternana e Cittadella, il punteggio si attesta su un pareggio 1-1, con le reti che arrivano grazie a giocatori determinanti delle rispettive squadre. A sbloccare il tabellino è stato Carboni per la Ternana, che ha dimostrato la sua pericolosità in area di rigore con un preciso tiro che ha superato il portiere avversario. La rete di Carboni ha fatto esplodere di gioia i tifosi di casa e ha posto la Ternana momentaneamente in vantaggio. Tuttavia, la risposta del Cittadella non si è fatta attendere, con Pandolfi che ha firmato la rete del pareggio. Il giocatore avversario ha sfruttato al meglio un’opportunità in area di rigore, concludendo con precisione e riportando l’equilibrio nel punteggio. Il primo tempo si è rivelato avvincente e ricco di azioni, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di poter creare pericoli in zona d’attacco. Carboni e Pandolfi hanno brillato come protagonisti, contribuendo a rendere la partita combattuta e spettacolare. Il secondo tempo si prospetta altrettanto interessante, con le due squadre intenzionate a cercare la vittoria.

Video/ Bari Ternana (3-1) gol e highlights: gli ospiti cadono al San Nicola! (13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA CITTADELLA, IL SECONDO TEMPO

Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo tra Ternana e Cittadella, il quadro del match è cambiato radicalmente, con la squadra di casa che ha preso il comando del punteggio con un risultato di 3-1. Le reti sono state siglate da Lucchesi e Pereiro, portando entusiasmo e cambiamenti significativi alla partita. Lucchesi ha aperto le marcature con un tiro preciso che ha superato il portiere avversario, contribuendo al vantaggio della Ternana. La rete ha innescato una reazione positiva da parte dei tifosi di casa, mentre la squadra cercava di consolidare il proprio dominio in campo. Successivamente, Pereiro ha ampliato il vantaggio con una giocata decisa in area di rigore. Il suo gol ha sottolineato la determinazione della Ternana a prendere il controllo del match, mettendo ulteriormente pressione sul Cittadella. La partita si è resa più intensa, con la Ternana ora in netto vantaggio e il Cittadella che si trova a dover affrontare una difficile sfida di rimonta. Lucchesi e Pereiro hanno dimostrato la loro efficacia in zona d’attacco, contribuendo in modo significativo alla situazione attuale del punteggio. Il secondo tempo continua a essere ricco di emozioni, con la Ternana decisa a difendere il proprio vantaggio e il Cittadella che cercherà di rispondere con azioni offensive mirate.

Video/ Cittadella Palermo (2-0) gol e highlights: tracollo rosanero! (Serie B, 13 gennaio 2024)

Ternana Cittadella, la partita si è conclusa con un risultato finale di 3-1 a favore della squadra di casa. Il match ha offerto una serie di emozioni e colpi di scena, con la Ternana che ha mostrato una prestazione convincente sia in fase offensiva che difensiva. Il primo tempo si è aperto con una rete di Lorenzo Carboni per la Ternana, dimostrando subito l’intenzione della squadra di fare la partita. Il Cittadella ha risposto con una marcatura di Pandolfi, portando il punteggio sull’1-1 prima della fine della prima frazione di gioco. Il secondo tempo è stato decisivo per la Ternana, che ha segnato due gol grazie a Lucchesi e Pereiro, portandosi così in vantaggio per 3-1. Lucchesi ha realizzato una rete di pregevole fattura, mentre Pereiro ha consolidato il vantaggio con una conclusione precisa in area di rigore. La Ternana ha mostrato solidità difensiva nel contenere gli attacchi avversari, limitando le occasioni del Cittadella e proteggendo il proprio vantaggio. La vittoria riflette la determinazione e l’efficacia della Ternana nell’approcciare la partita. Lucchesi e Pereiro si sono distinti come protagonisti con le loro reti decisive, contribuendo in modo significativo al successo della squadra di casa. Il Cittadella ha lottato, ma la Ternana ha saputo capitalizzare le proprie opportunità. La Ternana conquista i tre punti con una vittoria 3-1, dimostrando qualità in entrambe le fasi di gioco. La squadra di casa sale in classifica, mentre il Cittadella dovrà valutare come recuperare terreno nelle prossime sfide.

TERNANA CITTADELLA, IL TABELLINO

TERNANA: Iannarilli A., Mantovani V. (dal 37′ st Boloca G.), Sorensen F., Lucchesi L., Casasola T. (dal 28′ st Di Stefano F.), de Boer K., Faticanti G. (dal 29′ st Favasuli C.), Pyyhtia N., Carboni F., Pereiro G. (dal 28′ st Labojko J.), Raimondo A. (dal 21′ st Favilli A.). A disposizione: Gabriel Brazao, Vitali T., Capuano M., Diakite S., Dionisi F., Luperini G., Zuberek J. Allenatore: Breda R..

CITTADELLA: Kastrati E., Salvi A., Pavan N., Negro S., Carissoni L., Vita A., Danzi A. (dal 15′ st Angeli M.), Carriero G. (dal 23′ st Mastrantonio V.), Cassano C. (dal 23′ st Baldini E.), Pandolfi L. (dal 36′ st Magrassi A.), Pittarello F. (dal 14′ st Maistrello T.). A disposizione: Maniero L., Amatucci F., Frare D., Giraudo F., Kornvig E., Rizza A., Tessiore A. Allenatore: Gorini E.

RETI: al 22′ pt Carboni F. (Ternana) , al 1′ st Lucchesi L. (Ternana) , al 16′ st Pereiro G. (Ternana), al 40′ pt Pandolfi L. (Cittadella) .

AMMONIZIONI: al 9′ pt Carboni F. (Ternana), al 22′ st Pereiro G. (Ternana), al 38′ st de Boer K. (Ternana) al 27′ pt Carissoni L. (Cittadella), al 4′ st Negro S. (Cittadella).

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA CITTADELLA













© RIPRODUZIONE RISERVATA