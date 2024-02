Video/ Ternana Como (0-1) gol e highlights: Strefezza decide il match del Liberati (3 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA COMO (0-1): LA PARTITA

Il Como espugna il campo della Ternana grazie ad un gran gol del nuovo arrivato Strefezza. Con questa vittoria il Como agguanta la terza posizione mentre la Ternana resta a quota 21 punti in piena zona per la salvezza. Un primo tempo ricco di occasioni viene sbloccato dal nuovo arrivato Strefezza nel finale di tempo. Da Cunha calcia, Iannarilli respinge male, Bellemo a botta sicura ma Iannarilli si supera. Successivamente lancio per Strefezza, top e tiro che supera Iannarilli, gran gol. Verdi dalla lunga distanza, vola Iannarilli e salva. L’estremo difensore si ripete su Strefezza che calcia a botta sicura, l’estremo difensore tiene a galla i suoi.

Strefezza imbecca Verdi ad inizio ripresa che da ottima posizione calcia fuori. Sgarbi ci prova di testa ma non inquadra la porta. Luperini mette un bel cross in mezzo ma non ci arriva nessun compagno di squadra. Vittoria importantissima per il Como che ha messo nel motore un giocatore dal calibro di Strefezza.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA COMO (0-1): IL TABELLINO

Ternana (3-4-2-1): Iannarilli; Sgarbi, Capuano (Cap.), Lucchesi; Casasola (1′ st Pyyhtiä), De Boer (31′ st Amatucci), Łabojko (1′ st Luperini), Carboni; Pereiro, Distefano (23′ st Dionisi); Raimondo (1′ st Favasuli). A disp.: Franchi, Vitali, Boloca, Dalle Mura, Sørensen, Zoia, Faticanti. All.: Roberto Breda

Como (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Baselli (33′ st Braunoder), Bellemo (Cap.); Da Cunha (50′ st Sala), Verdi (28′ st Ballet), Strefezza; Gabrielloni (28′ st Nsame). A disp.: Bolchini, Solini, Iovine, Chajia, Gioacchini, Rispoli, Cassandro, Fumagalli. All.: Osian Wyn Roberts

Arbitro: Manuel Volpi (Arezzo)

Assistenti: Domenico Rocca (Catanzaro), Andrea Zingarelli (Siena)

IV Ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo)

Marcatori: 40′ pt Strefezza (C.)

Ammoniti: Pyyhtiä (T.); Strefezza, Goldaniga (C.)

