Video/ Ternana Cremonese (1-2) gol e highlights: brivido finale per i grigiorossi!

Alla vigilia del match con la Cremonese il patron della Ternana, Bandecchi, aveva assicurato che Lucarelli sarebbe rimasto tranquillamente fino a maggio. Chissà se la pensa ancora così dopo quanto accaduto al Liberati nella sfida valevole per la 26^ giornata di Serie B, con i grigiorossi che si sono imposti per 2 a 1 tornando così momentaneamente in testa alla classifica. Va detto che dopo la bruttissima sconfitta sul campo della SPAL nel turno infrasettimanale, le Fere hanno venduto cara la pelle e non meritavano di perdere visto che hanno saputo tenere egregiamente testa a una delle squadre più forti della categoria, ancora una volta però il risultato non rispecchia la prestazione – questa volta positiva – dei rossoverdi che scivolano al quattordicesimo posto, scavalcati dal Parma largamente vittorioso proprio sugli estensi. Tante emozioni ma nessun gol nel primo tempo, con i due portieri protagonisti: Carnesecchi dice di no a Proietti che ci prova da fuori area, dall’altra parte Iannarilli fa buona guardia sul tentativo di Gaetano mentre Baez per gli ospiti e Pettinari per i padroni di casa non prendono bene la mira mancando il bersaglio da distanza molto ravvicinata.

DIRETTA/ Ascoli Crotone (risultato 0-1) video streaming tv: vantaggio di Kone!

La partita si stappa definitivamente nella ripresa quando la Cremonese passa a condurre con Baez che pesca il jolly con un destro a giro di rara bellezza, nulla da fare per l’incolpevole Iannarilli che poco prima si era opposto magnificamente sulla girata di Ciofani. In precedenza la Ternana si era resa minacciosa su calcio d’angolo con un altro tentativo di Proietti nuovamente fermato da Carnesecchi, ma le Fere si rimettono subito in carreggiata grazie alla mossa geniale di Lucarelli che getta nella mischia Mazzocchi, al primo pallone toccato il numero 9 fa immediatamente centro per il gol dell’uno pari. Successivamente i padroni di casa rischiano addirittura di ribaltarla con Bogdan che da zero metri calcia addosso al portiere dell’Under 21 che spedisce il pallone sul palo. A dieci minuti dal novantesimo i grigiorossi tornano in vantaggio, questa volta è Gaetano a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Nel recupero gli uomini di Pecchia non riescono però a congelare la situazione e si fanno infilare da Partipilo che segna sul filo del fuorigioco, il VAR lo inchioda e annulla il 2-2 gelando il Liberati. I tre punti vanno agli ospiti ma che brividi, e non solo per l’ondata di freddo che in queste ore si sta abbattendo sull’Italia!

DIRETTA/ Cittadella Frosinone (risultato 3-0) streaming video tv: doppietta Beretta!

VIDEO TERNANA CREMONESE 1-2, IL TABELLINO

TERNANA-CREMONESE 1-2 (0-0)

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Bogdan, Sorensen, Celli (72’ Martella); Paghera (82’ Peralta), Proietti (82’ Koutsoupias), Salzano; Partipilo, Pettinari (46’ Capone), Furlan (60’ Mazzocchi). All. Cristiano Lucarelli.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Meroni, Valeri (46’ Crescenzi); Castagnetti, Fagioli (67’ Rafia); Baez, Gondo (59’ Zanimacchia), Gaetano; Ciofani (67’ Di Carmine). All. Fabio Pecchia.

ARBITRO: Antonio Giua (Sez. di Olbia).

AMMONITI: 23’ Partipilo (T), 27’ Castagnetti (C), 58’ Fagioli (C), 64’ Baez (C), 81’ Salzano (T).

DIRETTA/ Monza Lecce (risultato 0-0) streaming video tv: Molina sfiora il gol

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 59’ Baez (C), 62’ Mazzocchi (T), 80’ Gaetano (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TERNANA CREMONESE



© RIPRODUZIONE RISERVATA