Video/ Ternana Foggia (2-0): highlights e gol. Partipilo e Falletti per i tre punti

Davanti ai mille del Liberati la Ternana batte il Foggia per 2-0 nel match valevole per la 7^ giornata di Serie C girone C e balza momentaneamente in testa alla classifica. Anche se le inseguitrici delle Fere (Teramo, Avellino, Bari e Turris) devono recuperare delle partite e possono ancora scavalcarle. Quarta sconfitta di fila per i satanelli con il tecnico Marchionni che adesso rischia il posto e di pagare per tutti. Eppure la gara non era iniziata malissimo per gli ospiti che al quarto d’ora per poco non passano in vantaggio con Curcio che sfiora il palo alla destra di Iannarilli. Dall’altra parte invece Partipilo è più fortunato del suo collega e riesce a infilare il pallone nell’angolino non lasciando scampo a Fumagalli. Prima dell’intervallo ci prova Frascatore da fuori area ma il suo tiro non è abbastanza potente e insidioso da gonfiare la rete. Nel secondo tempo ancora Partipilo sugli scudi, il centrocampista si inserisce nuovamente in area di rigore e viene buttato giù da Kalombo: nessun dubbio per l’arbitro Colombo che indica il dischetto. Dagli undici metri Falletti è impeccabile e firma il raddoppio che mette i tre punti in cassaforte. Nel finale il Foggia prova a riaprirla ma Balde al volo calcia malissimo, nemmeno Garofalo e Morrone riescono ad accorciare le distanze con i padroni di casa che difendono il doppio vantaggio fino al triplice fischio.

VIDEO TERNANA FOGGIA 2-0, IL TABELLINO

TERNANA-FOGGIA 2-0 (1-0)

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Palumbo, Proietti (71’ Paghera); Partipilo (71’ Damian), Falletti (76’ Suagher), Furlan (57’ Torromino); Vantaggiato (58’ Raicevic). All. Cristiano Lucarelli.

FOGGIA (3-4-3): Fumagalli; Gavazzi, Germinio, Agostinone; Kalombo, Vitale (79’ Balde), Raggio Garibaldi (70’ Morrone), Mbaba (26’ Di Masi); Curcio, Dell’Agnello (26’ Garofalo), D’Andrea. All. Marco Marchionni.

ARBITRO: Andrea Colombo (sez. di Como).

AMMONITI: 25’ Curcio (F), 32’ Gavazzi (F), 35’ Kontek (T), 36’ Partipilo (T), 67’ Garofalo (F), 69’ Kalombo (F), 69’ Raggio Garibaldi (F).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 21’ Partipilo (T), 69’ rig. Falletti (T).

