Video/ Ternana Frosinone (2-3) gol e highlights: i laziali chiudono a 80 punti!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA FROSINONE: LAZIALI DA RECORD

L’ultima giornata del campionato cadetto conferma quanto visto in stagione. Un Frosinone cannibale passa anche allo stadio “Liberati” di Terni e chiude a quota 80 punti con migliore difesa e migliore attacco della Serie B. La Ternana, invece, certifica la salvezza ma si lecca le ferite per un torneo ben al di sotto delle aspettative estive. Di sicuro l’ultimo match del 2022/2023 non è stato noioso visto il susseguirsi di ribaltoni. Al 6′ Frosinone in vantaggio: Insigne controlla male il pallone e favorisce l’inserimento di Garritano che, di sinistro, infila in rete. Dopo appena sei minuti ospiti vicini al raddoppio: il colpo di testa di Moro su assist di Rohden termina fuori di un soffio. Per vedere la prima occasione umbra bisogna aspettare il 20′ quando Partipilo coglie in pieno il palo. Alla mezz’ora il pareggio della squadra di casa: sugli sviluppi di un corner è Favilli il più lesto. Passano appena cinque giri di lancette e la Ternana timbra il sorpasso: Partipilo semina il panico nella retroguardia ospite e fredda Loria, all’esordio in campionato. Lo stesso attaccante di casa potrebbe addirittura firmare il tris ma la conclusione dell’ex Bari non trova la porta di poco.

Diretta/ Ternana Frosinone (risultato finale 2-3): i laziali chiudono al meglio!

Nella ripresa ritmi decisamente più bassi. Per assistere alla prima occasione da rete bisogna aspettare il 20′ quando Insigne prova la conclusione a giro ma non inquadra lo specchio della porta. Pochi istanti più tardi opportunità per Favilli che, da buonissima posizione, calcia fuori. Alla mezz’ora il pareggio della formazione di mister Grosso: tocca a capitan Lucioni gonfiare la rete con un colpo di testa perfetto. Passano appena due giri di lancette e la capolista sorpassa: il nuovo entrato Kone sfrutta il movimento di Caso ad eludere la difesa e beffa per la terza volta Iannarilli. Nel finale il Frosinone potrebbe anche servire il poker ma la “zuccata” di Kalaj non inquadra lo specchio della porta per pochi centimetri. Finisce 3-2 in favore dei laziali, dominatori del campionato cadetto.

Diretta/ Frosinone Juventus Primavera (risultato finale 0-1): Mulazzi, gol da playoff

VIDEO GOL TERNANA FROSINONE, IL TABELLINO

Ternana: Iannarilli; Defendi (36’ st Mazzarani), Sorensen, Diakite, Corrado; Coulibaly (36’ st Martella), Di Tacchio, Paghera (31’ st Proietti); Falletti; Partipilo (3’ st Capanni), Favilli (31’ st Donnarumma). A disposizione: Krapikas, Vitali, Onesti, Ghiringhelli, Bogdan, Ndir, Ferrante. Allenatore: Lucarelli

Frosinone: Loria; Monterisi, Lucioni, Kalaj, Cotali (36’ st Kujabi); Rohden, Boloca, Gelli (1’ st Kone); Insigne (24’ st Caso), Moro (13’ st Borrelli), Garritano (13’ st Selvini). A disposizione: Turati, Szyminski, Bidaoui, Sampirisi, Baez, Mazzitelli, Oliveri. Allenatore: Grosso

Video/ Como Ternana (3-1) gol e highlights: Chajia cala il tris e chiude il match

Reti: 6’ pt Garritano (F), 30’ pt Favilli (T); 34’ pt Partipilo (T), 30’ st Lucioni (F), 32’ st Kone (F)

Ammoniti: Boloca (F), Falletti (T)

© RIPRODUZIONE RISERVATA