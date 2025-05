VIDEO TERNANA GIANA ERMINIO (2-0): LIVERANI IN SEMIFINALE

Inizia a rilento il video Ternana Giana Erminio con i padroni di casa alla caccia di una vittoria con un gol di scarto per ribaltare la sconfitta subita all’andata per 1 a 0. I primi minuti, infatti, vedono i padroni di casa pressare alto ma in difficoltà per via della bravura degli ospiti nella gestione del pallone. La prima grande occasione della partita arriva solo al 17′ con Ferrante che si fa spazio in area di rigore ed impatta di testa da corner trova solo il palo a respingere la conclusione. Pochi minuti dopo è lo stesso Ferrante ad andare vicino al gol con un colpo di testa da pochi passi che viene miracolosamente salvato da Mangiapoco. Quando scocca la mezz’ora, Curcio ha una grande occasione per sbloccare la partita ma non inquadra la porta da pochi passi. Dieci minuti dopo l’epilogo è lo stesso ma il protagonista cambia perché, questa volta, Donati si inserisce bene in area ma calcia clamorosamente alto.

Dopo un primo tempo secondo gol, il video Ternana Giana Erminio si infiamma e vede due reti nel secondo tempo. Prima, però, Caferri spaventa i padroni di casa colpendo un palo al 53′. Intorno al 63′, la partita si ferma per qualche minuto perché un tifoso accusa un malore sugli spalti e l’arbitro blocca tutto per consentire l’intervento dei medici in sicurezza. Superata la situazione di pericolo, è la Ternana a passare in vantaggio con Ferrante che prende il tempo a tutti in area di rigore e trova il vantaggio con il mancino. Questo gol manda al tappeto la Giana Erminio che subisce subito il secondo da Casasola che è bravo a superare Mangiapoco con un colpo di testa su cross di Tito. Questa vittoria sorridere alla Ternana che passa il turno e andrà in semifinale dei playoff di Serie C dove troverà il Vicenza.

