Video/ Ternana Modena (2-1) gol e highlights: le Fere vincono soffrendo nella ripresa

Ternana-Modena è il classico esempio di come una partita di calcio possa riaprirsi da un momento all’altro, anche quando una delle due squadre domina e prende a pallonate l’altra. Esattamente quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 28 gennaio al Liberati dove ovviamente prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Carlo Tavecchio, ex-presidente della FIGC, scomparso all’età di 79 anni. Le Fere avevano trovato il modo di mettere subito la gara in discesa grazie al colpo di testa vincente di Ghiringhelli – primo gol in campionato per il numero 24 di Andreazzoli – che ha saputo indirizzare in rete il cross di Corrado. Il raddoppio con la firma di Favilli – agevolato dall’errato disimpegno di Tremolada che non era riuscito a spazzare via la sfera sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina – sembrava il preludio a un’autentica goleada dei padroni di casa che si sono visti annullare dal VAR il gol del tris che avrebbe chiuso il match quando non eravamo nemmeno a metà del primo tempo. Successivamente c’è stato anche il salvataggio miracoloso sulla linea di Pergreffi, che ha rischiato seriamente di distruggersi il ginocchio nel tentativo di negare la doppietta a Favilli che aveva scavalcato Gagno con un pallonetto beffardo.

Che il vento stesse cambiando lo si era già intuito poco prima dell’intervallo quando Strizzolo aveva mancato il bersaglio grosso per questione di centimetri, a portiere battuto. All’inizio del secondo tempo l’ex-attaccante di Cittadella e Venezia semina Diakité e impegna Iannarilli che respinge ma non blocca, sullo slancio Magnino viene atterrato da Mantovani che induce l’arbitro Gualtieri a indicare il dischetto. Dagli undici metri Falcinelli non sbaglia e accorcia le distanze, sebbene l’estremo difensore rossoverde riesca a toccare il pallone che entra ugualmente in porta. A quel punto comincia un’altra partita, è vero che Di Tacchio con il sinistro chiama al dovere Gagno ma poi è il Modena a prendersi la scena andando addirittura a un passo dal pareggio con Giovannini che prolunga per Bonfanti, fermato solamente dal palo che salva la Ternana. Nel recupero il giovane attaccante classe 2002 esalta i riflessi di Iannarilli che abbassa la saracinesca, finisce 2-1 per la formazione allenata da Andreazzoli che resta in zona play-off nonostante le vicissitudini fiscali e giudiziarie di patron Bandecchi, mentre i geminiani di Tesser perdono leggermente contatto dalla top 8. Nulla di irreparabile, ovviamente, considerando che parliamo pur sempre di una neopromossa il cui obiettivo primario è salvarsi, magari senza passare per i play-out…

VIDEO TERNANA MODENA 2-1, IL TABELLINO

TERNANA-MODENA 2-1 (2-0)

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sørensen, Mantovani; Ghiringhelli (71’ Defendi), Agazzi (71’ Paghera), Di Tacchio, Corrado (88’ Martella); Palumbo (88’ Coulibaly); Favilli, Partipilo (81’ Falletti). All. Aurelio Andreazzoli.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino (79’ Duca), Gerli, Gargiulo (46’ Magnino); Falcinelli (74’ Bonfanti), Tremolada (46’ Giovannini); Strizzolo (57’ Diaw). All. Attilio Tesser.

ARBITRO: Matteo Gualtieri (Sez. di Asti).

AMMONITI: 28’ Di Tacchio (T), 30’ Falcinelli (M), 33’ Agazzi (T), 82’ Mantovani (T), 84’ Iannarilli (T), 87’ Paghera (T).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 7’ Ghiringhelli (T), 16’ Favilli (T), 51’ rig. Falcinelli (M).

