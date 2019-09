Video/ Ternana Monopoli (0-2): highlights e gol, Fella e Siqueira (Serie C)

È arrivato il momento di dare un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Ternana Monopoli. La sorpresa dell’odierno matchday del Girone C della Serie C arriva dallo stadio “Libero Liberati” di Terni dove i pugliesi del Monopoli sorprendono a domicilio i padroni di casa della Ternana che da capilista solitaria si vede invece raggiunta in classifica a causa del primo KO stagionale e pure scavalcata dal Catanzaro. Quella dei biancoverdi allenati da Beppe Scienza, corsari con uno 0-2 maturato nel secondo tempo, è stata una vittoria netta e che ha sovvertito il pronostico della vigilia: nel primo tempo il forcing ospite era sembrato più una tattica estemporanea per sorprendere la capolista e magari provarla a colpire a freddo e invece col passare dei minuti il Monopoli si è fatto preferire nella gestione del pallone e, complice la scelta di Fabio Gallo di non cambiare l’assetto dei suoi nell’intervallo, nella ripresa ecco il patatrac: al 48’ Fella portava in vantaggio i biancoverdi e solo allora il coach rossoverde provava a sparigliare le carte coi cambi ma senza molto esito nonostante i tentativi dei suoi attaccanti. E così, nel momento migliore della Ternana, al minuto 78 è arrivato il bis di Jefferson Siqueira che di fatto ha chiuso i giochi e ha reso l’ultimo quarto d’ora di gara pura accademia. Per le “fere” ecco dunque il primo scivolone stagionale dopo tre vittorie di fila mentre il Monopoli torna al successo dopo due KO che avevano fatto seguito al vittorioso esordio stagionale.

LE INTERVISTE – Dopo il KO interno che la Ternana ha rimediato al cospetto del Monopoli per 0-2 sono ovviamente opposti gli umori dei due tecnici in mixed zone. Fabio Gallo, allenatore delle “fere”, ha ammesso candidamente che i suoi dopo il filotto di vittorie iniziali hanno perso giustamente: “Non abbiamo giocato bene e anche se abbiamo avuto delle occasioni per riaprirla e siamo stati fermati dall’arbitro, non cerchiamo degli alibi” ha spiegato il coach rossoverde, rammaricandosi tuttavia per l’occasione avuta da Mammarella su calcio di punizione che poteva cambiare il corso degli eventi. “Dal punto di vista fisico non abbiamo risposto come avevamo fatto finora, le sensazioni della vigilia però erano buone ma i campanelli d’allarme non vanno sottovalutati e ora la sconfitta di deve far rimettere in carreggiata” ha concluso Gallo. Il suo collega Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli, ha invece rimarcato l’impresa dei suoi, capaci di vincere in casa della squadra più forte del girone, a suo dire: “La Ternana è una squadra fortissima ma noi avevamo preparato bene la gara in settimana e abbiamo raccolto, concedendo poco o nulla solo su calcio da fermo” ha detto il mister dei pugliesi. “Oggi non siamo calati fisicamente ma dobbiamo ancora crescere nel palleggio ma la nostra struttura morale è forte” ha ricordato Scienza, spiegando che grazie a questa i biancoverdi hanno giocato in questo modo sul campo della più forte, cosa che per lui è un vanto.

TERNANA – MONOPOLI 0-2, 4^GIORNATA GIRONE C



