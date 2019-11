Video/ Ternana Paganese (2-0): highlights e gol. Marilungo e Ferrante! (Serie C)

Allo Stadio Libero Liberati la Ternana supera la Paganese per 2 a 0. Come si vede nel video Ternana Paganese, nel primo tempo la gara comincia su buoni ritmi e le iniziative non mancano da parte di entrambe le compagini, sebbene siano i padroni di casa a sfiorare il gol del possibile vantaggio nel finale di frazione. Nel secondo tempo gli sforzi della squadra allenata da mister Gallo vengono premiati al 53′ dalla rete siglata da Marilungo, capitalizzando la sponda da parte di Salzano. Ci pensa quindi Ferrante, su suggerimento di Partipilo, a fissare definitivamente il punteggio con il raddoppio al 65′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Eduart Pashuku, della sezione di Albano Laziale, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Parodi da un lato, Diop, Capece e Guadagni dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa quattordicesima giornata di campionato permettono alla Ternana di salire a quota 29 nella classifica del girone C di Serie C mentre la Paganese non si muove, rimanendo ferma a 16 punti.

VIDEO TERNANA PAGANESE: IL TABELLINO

Ternana-Paganese 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 53′ Marilungo(T); 65′ Ferrante(T).

Assist: 53′ Salzano(T); 65′ Partipilo(T).

TERNANA (4-3-1-2) Tozzo, Parodi, Suagher, Celli, Mammarella, Salzano, Proietti, Palumbo, Partipilo, Ferrante, Marilungo. A disp.: Marcone, Iannarilli, Diakite, Furlan, Vantaggiato, Russo, Mucciante, Torromino, Sini, Defendi, Nesta, Damian All.: Gallo.

PAGANESE (3-5-2) Baiocco, Sbampato, Schiavino, Panariello, Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri, Alberti, Diop. A disp.: Scevola, Campani, Mattia, Bramati, Scarpa, Stendardo, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Guadagni, Musso. All.: Erra.

Arbitro: Eduart Pashuku (Albano Laziale).

Ammoniti: 12′ Parodi(T); 19′ Diop(P); 33′ Capece(P); 86′ Guadagni(P).

