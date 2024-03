Video/ Ternana Parma (1-3) gol e highlights: la capolista espugna il Liberati (2 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA PARMA (1-3): LA PARTITA

Il Parma vince in casa della Ternana e torna a conquistare i tre punti dopo tre pari di fila. Nella prima frazione di gara Bonny mette a ferro e fuoco la difesa delle Fere. Lancio lungo per Bonny che brucia in velocità Capuano e poi supera Iannarilli. Benedyczak e Bonny dialogano, il francese calcia a botta sicura ma trova la grande risposta di Iannarilli. Fallo di Amatucci in area ai danni di Bonny, calcio di rigore per il Parma. Benedyczak calcia benissimo e spiazza il portiere, raddoppia il Parma. La Ternana ha la grande occasione di riaprirla nel finale di primo tempo ma Raimondo calcia alto un rigore.

Diretta/ Ternana Parma (risultato finale 1-3) streaming video: autogol di Casasola (Serie B, 2 marzo 2024)

Ad inizio ripresa arriva la rete della speranza per la Ternana. Iniziativa di Distefano che crossa, Chichizola respinge male con Luperini che la tocca in rete. Il Parma riprende in mano il match e lo chiude. Delprato in mezzo per il centravanti polacco che tocca sotto misura e segna. Dopo aver rivisto l’azione si evince che l’ultimo tocco è di Casasola. Sohm di tacco per Begic che spreca il poker.

Video/ Parma Cosenza (1-1) gol e highlights: Camporese risponde a Cyprien! (Serie B, 27 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA PARMA (1-3): IL TABELLINO

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano (Cap.), Dalle Mura; Casasola (38′ st Favasuli), Luperini, Amatucci (8′ st De Boer), Pyyhtiä (8′ st Faticanti), Carboni (1′ st Distefano); Pereiro (16′ st Favilli), Raimondo. A disp.: Franchi, Zoia, Sørensen, Boloca, Łabojko, Dionisi, Mărginean. All.: Roberto Breda

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato (Cap.), Circati, Osorio, Coulibaly; Estevez, Hernani (19′ st Mihaila); Partipilo (1′ st Man), Cyprien (35′ st Colak), Benedyczak (19′ st Sohm); Bonny (29′ st Begic). A disp.: Turk, Corvi, Hainaut, Camara, Valenti, Zagaritis, Di Chiara. All.: Fabio Pecchia

Video/ Palermo Ternana (2-3) gol e highlights: tris con Raimondo! (Serie B, 27 febbraio 2024)

Arbitro: Giuseppe Collu (sez. di Cagliari)

Assistenti: Mattia Scarpa (sez. Reggio Emilia) e Antonio Severino (sez. Campobasso)

IV Ufficiale: Filippo Giaccaglia (sez. Jesi)

VAR: Paolo Valeri (sez. Roma 2), AVAR: Paride Tremolada (sez. Monza)

Marcatori: 7′ pt Bonny (P.), 19′ pt Benedyczak (rig), 3′ st Luperini (T.), 14′ st Benedyczak (P.)

Ammoniti: Partipilo, Bonny, Cyprien, Circati e Mihaila (P.); Capuano, De Boer e Iannarilli (T.)

Recuperi: 2/5

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA PARMA













© RIPRODUZIONE RISERVATA