Video/ Ternana Picerno (2-1): highlights e gol. Ferrante decide il match!

Allo Stadio Libero Liberati la Ternana supera il Picerno per 2 a 1. Nel video di Ternana Picerno vediamo che nelle fasi iniziali dell'incontro i padroni di casa partono forte e passano in vantaggio già al 7′ grazie alla rete segnata da Ferrante. Tuttavia, dopo aver fallito qualche opportunità per raddoppiare, sono gli ospiti a rispondere pareggiando con Pitarresi al 29′. La sfida rimane bloccata fino a che nel secondo tempo, precisamente al 72′, gli sforzi dei giocatori allenati da mister Gallo vengono premiati dalla doppietta siglata da Ferrante. Gli uomini del tecnico Giacomarro faticano a replicare e non approfittano nemmeno della superiorità numerica dovuta all'espulsione per doppio giallo di Paghera, rimediata al 79′. Sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Alessandro Di Graci, della sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente in due occasioni Paghera con conseguente rosso ed espulsione da un lato, Pitarresi, Vrdoljak e Santaniello dall'altro. I tre punti conquistati all'interno delle mura amiche permettono alla Ternana di salire a quota 26 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Picerno non si muove, rimanendo fermo a 13 punti.

VIDEO TERNANA PICERNO: IL TABELLINO

Ternana-Picerno 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 7′, 72′ Ferrante(T); 29′ Pitarresi(P).

TERNANA (4-3-3) Tozzo; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Paghera, Proietti, Palumbo; Marilungo, Partipilo, Ferrante. A disp.: Iannarilli, Marcone, Diakite, Nesta, Russo, Bergamelli, Mucciante, Damian, Salzano, Furlan, Torromino, Onesti, Vantaggiato. All.: Gallo.

PICERNO (3-5-2) Cavagnaro; Bertolo, Fontana, Caidi; Melli, Pitarresi, Vrdoljak, Calamai, Guerra; Santaniello, Esposito. A disp.: Fusco, Priola, Lorenzini, Vanacore, Soldati, Langone, Donnarumma, Kosovan, Sambou, Montagno, Sparacello, Calabrese, Nappello. All.: Giacomarro.

Arbitro: Alessandro Di Graci (Como).

Ammoniti: Paghera(T); Pitarresi(P); Vrdoljak(P); Santaniello(P).

Espulsi: Paghera(T) per doppia ammonizione.

