Video/ Ternana Potenza (3-0) highlights e gol: tutto facile per le Fere

La Ternana supera in scioltezza il Potenza grazie alle reti siglate da Partipilo, Boben e Falletti. Andiamo a rivivere tutte le emozioni di match. Palumbo pesca Defendi che calcia con il destro ma non inquadra lo specchio. Ternana che in questi primo dieci minuti di gara fa la partita. Partipilo pesca Raicevic che viene chiuso giusto in tempo dal difensore avversario. Il Potenza risponde con Salvemini che non inquadra lo specchio. Partipilo! La compagine di casa la sblocca! Grandissima azione di Palumbo che pesca il compagno di squadra. Intervento in scivolata vincente. Grandissima conclusione di Ricci con Iannarelli che si esalta. Sandri su punizione per poco non trova il gol. Boben! Arriva il raddoppio per i padroni di casa. Bomba di Falletti da fuori area con Marchegiani che respinge sui piedi di Boben e la mette in rete. L’arbitro non concede nessun minuto di recupero. I padroni di casa sono avanti per due reti a zero dopo un primo tempo giocato ottimamente. La Ternana chiude la prima frazione avanti per due reti a zero sul Potenza.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Falletti la mette in mezzo con Boldor che rinvia male. Cianci su punizione impegna Iannarilli che respinge su Boldor. A porta sguarnita prende il palo. Cianci da fuori area, blocca facile Iannarilli. Grandissima conclusione di Palumbo che sfiora l’incrocio dei pali. I padroni di gara stanno gestendo la gara. Girandola di cambi nelle due compagini. Falletti serve Furlan che calcia a botta sicura ma Marchegiani risponde presente. Calcio di rigore per la Ternana dopo un fallo di mano. Sul dischetto si presenta Falletti che non sbaglia! Marchegiani aveva intuito a traiettoria. Cianci ci prova di testa, para facile Iannarilli. Termina la gara con la Ternana che supera per tre reti a zero il Potenza.

IL TABELLINO

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Suagher (31’st Russo), Frascatore (31’st Mammarella); Proietti (14’st Damian), Palumbo; Partipilo (23’st Kontek), Falletti, Furlan; Raicevic (23’st Ferrante). A disp.: Vitali, Vantaggiato, Torromino, Paghera, Peralta, Laverone, Salzano. All. Lucarelli

POTENZA (4-2-3-1): Marchegiani; Coccia (43’st Romei), Conson, Boldor, Panico; Iuliano (1’st Coppola), Sandri; Vitteritti (10’st Cianci), Ricci (1’st Di Livio) (39’st Iacullo), Volpe; Salvemini. A disp.: Brescia, Santopadre, Baclet, Zampa, Di Somma, Lorusso, Costa Pinto. All. Somma

ARBITRO: Zufferli di Udine (Pedone-Terenzio) 4° Ufficiale: Bitonti di Bologna

MARCATORI: 15’pt Partipilo (T), 41’pt Boben (T), 42’st Falletti rig. (T)

Ammoniti: Partipilo, Suagher (T), Panico, Di Livio, Cianci (P)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TERNANA POTENZA



© RIPRODUZIONE RISERVATA