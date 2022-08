Video/ Ternana Reggina (1-0) gol e highlights: Partipilo firma la vittoria delle fere

VIDEO TERNANA REGGINA (1-0): LUCARELLI BATTE INZAGHI

Nel video Ternana Reggina ammiriamo una partita che inizia con l’equilibrio totale tra le due squadre. Primo tiro per la Ternana ma termina in out. Reggina che attacca e si fa vedere nella metà campo avversario eppure è proprio la Ternana a trovare il gol del vantaggio grazie alla conclusione vincente di Anthony Partipilo, che trova la rete ben servito dal capitano Antonio Palumbo che prima aveva provato a trovare la porta senza riuscirci. Pioggia di cartellini con le sanzioni per le due squadre con il giallo per Di Tacchio e Thiago Cionek. Ci riprova Partipilo e trova anche il gol, ma il direttore di gara non è d’accordo con lui questa volta. Gol annullato e risultato che finisce 1-0 nel primo tempo.

Secondo tempo del video di Ternana Reggina che cambia notevolmente rispetto al primo tempo. Noia e molto possesso insistito che lascia lo spazio all’estro e alla fantasia soprattutto nei minuti finali. Minuti di recupero che da soli valgono il prezzo del biglietto: ben 11 minuti nei quali la Reggina sfiora il gol del pari con Luigi Canotto dalla lunga distanza con un tiro di interno collo destro. Ribaltamento di fronte della Ternana con Cesar Falletti che serve in profondità Ferrante che prova a battere Colombi ma l’ex Cagliari e Palermo rimane in piedi fino all’ultimo negando il raddoppio. C’è ancora tempo per attaccare con gli ultimi palloni messi in mezzo ma Iannarilli non è d’accordo smanacciando i palloni rivolti verso la sua porta. Termina la partita con dei minuti finali di fuoco assoluto. A vincere la sfida tra bomber è Cristiano Lucarelli, che batte Pippo Inzaghi.

VIDEO TERNANA REGGINA (1-0): IL TABELLINO

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite (51′ Celli), Bogdan, Capuano, Corrado; Coulibaly (45′ Proietti), Di Tacchio, Agazzi; Palumbo (68′ Sorensen), Partipilo (82′ Falletti); Favilli (68′ Ferrante). a disposizione: Krapikas, Capanni, Spalluto, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Defendi. Allenatore: Lucarelli

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek (45′ Camporese), Gagliolo, Giraudo (80′ Santander); Fabbian, Crisetig, Liotti (57′ Cicerelli); Ricci (45′ Canotto), Ménez (67′ Gori), Rivas. a disposizione: Ravaglia, Di Chiara, Dutu, Loiacono, Agostinelli, Lombardi, Majer. Allenatore: Inzaghi

Arbitro:Meraviglia di Pistoia

Ammoniti: Di Tacchio, Celli (T), Cionek (R)











