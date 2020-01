Video/ Ternana Rieti (3-0): highlights e gol. Tutto facile per gli umbri (Serie C)

La Ternana sconfigge con un netto 3 a 0 il mal capitato Rieti davanti al pubblico amico. Coem si vede nel video di Ternana Rieti, al 5’ arriva già la prima occasione dell’incontro per la Ternana: Vantaggiato ci prova direttamente su punizione ma Addario è bravo a deviare la traiettoria oltre la traversa. Al 9’ ancora gli umbri pericolosi con con una conclusione tentata dal limite dell’area da Paghera che è uscita di non molto fuori dallo specchio. La reazione degli ospiti si concretizza al 19’ quando Russo, dopo aver saltato in velocità Nesta, ha tentato una conclusione che Palumbo è riuscito a bloccare. Al 25’ ci pensa però il solito Vantaggiato a sbloccare il punteggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Mammarella che fa esplodere di gioia il Liberati ed i tifosi di casa. Gli ospiti non riescono a reagire e sono ancora i padroni di casa a sfiorare il raddoppio al 39’ quando Salzano da centro area ha tentato un tiro che Addario è riuscito a controllare.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con due sostituzioni decise da mister Gallo che ha lasciato negli spogliatoi Damian e Nesta inserendo al loro posto rispettivamente Salzano e Parodi. Partono subito forte gli umbri che sfiorano il raddoppio già al 47’ quando Russo ha centrato in pieno un palo clamoroso con una potente conclusione. Il raddoppio è nell’arriva al 57’ quando Partipilo, sfruttando uno scivolone di Celli, si è potuto presentare a tu per tu con Addario che ha superato con freddezza. Gli ospiti non riescono a reagire ed anzi rischiano di capitolare nuovamente al 68’ quando lo scatenato Partipilo ha sfiorato la doppietta con una conclusione dal limite dell’area che è uscita di non molto. All’86’, un pò a sorpresa, il direttore di gara concede un rigore al Rieti per un fallo mano di Bergamelli. Dagli undici metri si è presentato Zampa che si è fatta parare da Iannarilli la massima punizione dal portiere di casa che ha così difeso il risultato momentaneo di 0 a 2. Il tris è arrivato proprio al 90’ con Ferrante che ha così chiuso definitivamente la disputa con questo gol realizzato poco prima del triplice fischio di chiusura.

