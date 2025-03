VIDEO TERNANA SESTRI LEVANTE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Libero Liberati la Ternana sconfigge di misura il Sestri Levante per 1 a 0. Nel primo tempo le Fere cercano subito di mettere in chiaro chi comanda ed infatti, pur mancando di poco lo specchio della porta, è la giocata di Corsinelli a mettere i brividi alla retroguardia avversaria subito intorno al 4′.

L’Unione non demorde e rimane compatta provando pure a combinare qualcosa con Nunziatini al 23′ sebbene siano gli umbri a spezzare l’equilibrio iniziale con il gol siglato al 27′ da Aloi, lesto nell’approfittare del suggerimento vincente offertogli dal collega Martella.

I liguri si rivedono in attacco al 31′ con Parravicini e tirano un sospiro di sollievo sul mancato raddoppio di Curcio nei minuti di recupero della prima frazione. In avvio di secondo tempo il neo entrato Tito obbliga Guadagno alla parata in calcio d’angolo immediatamente al 46′ ed i corsari mancano il bersaglio di testa con Primasso al 55′.

Nel finale i rossoblu si disperano ancora al 78′ quando Rosetti non concretizza un’occasione molto interessante da posizione favorevole. La classifica del girone B della Serie C 2024/2025 vede ora la Ternana a quota 66 mentre il Sestri Levante non migliora i suoi 23 punti già guadagnati prima di questa trentunesima giornata di campionato.

