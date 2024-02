Video/ Ternana Spezia (1-1) gol e highlights: Di Serio la riprende all’ultimo istante (11 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA SPEZIA (1-1): LA PARTITA

La sfida salvezza tra Ternana e Spezia termina senza vincitori con le due compagini che trovano i gol nel finale. Un punto a testa che fa restare le due squadre appaiate in classifica a quota 22 punti. Nella prima frazione grande protagonista Iannarilli. L’estremo difensore risponde alla grande ed evita la rete di Falcinelli. Muehl di testa da angolo, si supera ancora una volta Iannarilli.

La gara si accende nella seconda frazione. Rigore a favore della Ternana! Zoet stende Raimondo, Jagiello sbaglia tutto con Amatucci che prova a superare Zoet che piò solo atterrare Amatucci, il direttore di gara fischia il penalty. Pereiro calcia male, Zoet respinge! In pieno recupero De Boer assiste Distefano che non sbaglia. Sul cross c’è il liscio di Sgarbi che lascia via libera al centravanti. Spezia che la riprende all’ultimo minuto di gara con Di Serio. Azione confusa in area con Di Serio che trova il tocco vincente.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA SPEZIA (1-1): IL TABELLINO

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi (78′ Dalle Mura); Casasola, Luperini (45′ De Boer), Amatucci, Pyythia, Carboni; Pereiro (65′ Distefano), Raimondo (85′ Dionisi). A disposizione: Franchi, Zoia, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, de Boer, Faticanti, Labojko, Favasuli, Distefano, Dionisi, Marginean. All. Breda

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Muhl, Bertola, Nikoalou; Mateju, Nagy, S.Esposito, Cassata (64′ Elia); Jagiello (64′ Di Serio), Verde (64′ Esposito); Falcinelli (75′ Bandinelli). A disposizione Crespi, Jureskin, Tanco, Elia, Esposito P., Cipot, Vignali, Pietra, Di Serio, Bandinelli, Candelari. All.D’Angelo

Ammoniti: 7′ Luperini (T), 36′ Cassata (S), 49′ Mateju (S).

RETE: 44’st Distefano, 49’st Di Serio

