VIDEO/ Ternana Sudtirol (0-1) gol e highlights: capolavoro di Curto

VIDEO GOL E HIGLIGHTS TERNANA SUDTIROL: MAGIA DI CURTO!

Un vero eurogol di Curto ha regalato al Sudtirol una vittoria a Terni fondamentale per conservare il quarto posto in classifica. Dopo 5′ subito Sudtirol in avanti con Mazzocchi che impegna Iannarilli, risponde la Ternana all’11’ con Palumbo che manca di poco la deviazione vincente di testa. Poluzzi attento su Di Tacchio al 18′, quindi al 26′ un colpo di testa di Mantovani in area non trova per poco il bersaglio. Al 29′ intervento decisivo di Poluzzi che toglie dalla porta del Sudtirol un pallone indirizzato da una deviazione beffarda di Sorensen. Al 34′ ammonito Ghiringhelli per un fallo su Casiraghi, gli altoatesini alzano però i giri nella parte conclusiva del primo tempo e riescono a passare al 42′. Sblocca il risultato Curto, che piazza il pallone sotto la traversa con una bordata dal limite dell’area. Ammonito Sorensen prima dell’intervallo, nel recupero c’è una chance per Palumbo che trova però un Poluzzi sempre attento sulla sua conclusione.

Il secondo tempo inizia con Defendi per Ghiringhelli in campo nella Ternana. Al 4′ umbri subito vicini al pareggio con una rasoiata di Favilli che esce di poco a lato, subito dopo ammonito Casiraghi per un fallo su Di Tacchio. All’11’ finisce di poco a lato una conclusione di Palumbo che si alza di poco sopra la traversa, Rover e Falletti sostituiscono Casiraghi e Cassata tra i padroni di casa. Il Sudtirol fa poco dal punto di vista offensivo ma mantiene il vantaggio con grande caparbietà, al 23′ Fiordilino e Lunetta sostituiscono De Col e Mazzoli. Nel finale di partita la Ternana si gioca le ultime carte per provare ad acciuffare il pareggio. A disposizione del Sudtirol ci sono però molti più spazi e gli altoatesini sfiorano a più riprese il gol del raddoppio, prima con Odogwu e poi con Rover. Nel recupero, al 95′, arriverebbe il sigillo di Lunetta ma dopo il check del VAR la rete viene annullata per fuorigioco.

VIDEO GOL E HIGLIGHTS TERNANA SUDTIROL: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Momento difficile per la Ternana, ennesimo ko e zona play out ora da scacciare nel finale di campionato. Il tecnico Cristiano Lucarelli non ha parlato con la società che ha proseguito nel silenzio stampa preannunciato con il seguente comunicato: “A seguito delle dichiarazioni post-gara dei nostri tesserati, la Società comunica che, da questo momento, l’unico a parlare con gli organi di stampa sarà il Presidente Stefano Bandecchi. Ci scusiamo per il disagio che arrecheremo agli organi di informazione ma per parlare bisogna essere in grado di capire ciò che si dice”.

Il tecnico del Sudtirol, Leandro Greco, che ha sostituito lo squalificato Bisoli, ha commentato soddisfatto: “E’ stata la partita che ci aspettavamo, i ritmi non sono stati altissimi, il primo tempo la squadra era messa bene in campo, ci siamo difesi bene quando c’era da soffrire. Nella ripresa potevamo fare il secondo gol, ma è stata un’ottima prestazione. Questi tre punti sono fondamentali in ottica quarto posto, ma ora testa subito alla prossima. Il mister ha creato un grande senso di appartenenza nella città, ringrazio il mister ed il club per questa opportunità”.

