Video/ Ternana Viterbese (2-1): highlights e gol. Volpe non basta ai gialloblu!

All’ultimo respiro la Ternana si prende la vittoria contro la Viterbese col risultato di 2-1 nella 16^ giornata e il secondo posto, almeno momentaneamente, nel girone C di Serie C, anche se la Reggina capolista resta a 7 punti di distanza. Sfortunata la Viterbese di Calabro che dopo un pessimo primo tempo si era fatta valere nella ripresa, ma nel complesso i rossoverdi hanno sicuramente meritato il vantaggio. Come si vede nel video di Ternana Viterbese, prima frazione di gioco come detto dominata dagli umbri, che sfiorano il gol con Ferrante che si fa parare da Pini una conclusione a colpo sicuro. Ancora Ferrante sfiora il gol alla mezz’ora, ma al 34′ con una bordata dalla distanza l’attaccante rossoverde sblocca la situazione. Calabro al 40′ chiama una doppia sostituzione per una Viterbese alla mercé dell’avversario. Dentro Antezza e Volpe, escono Besea e Bensaja.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un’occasione immediata per la Viterbese, con una conclusione di Tounkara che esce di poco a lato. La Ternana gestisce e al 27′ va vicina al raddoppio ancora con un colpo di testa di Ferrante, ma alla mezz’ora la Viterbese trova il contropiede giusto, imbeccata di Sibilia per Volpe che non sbaglia siglando l’1-1. Nella Ternana entra Vantaggiato e la sua esperienza si rivela decisiva: sfiora il gol al 40′ trovando un’altra grande risposta di Pini, ma al 92′ chiude il match scaricando a rete un pallone vagante in area. Esultanza dello stadio Liberati, la Ternana viene a capo di una partita che sembrava stregata, per la Viterbese continua una crisi di risultati che il ritorno in panchina di Calabro finora non ha arginato.

