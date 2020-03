Video Tgr Leonardo 2015 e Coronavirus/ “Creato dai cinesi con pipistrelli e topi”

Il Coronavirus è stato creato in laboratorio? L’interrogativo, che era stato risolto da un recente studio, torna alla ribalta per un video condiviso dalla Lega di Matteo Salvini sui social. Si tratta di un servizio realizzato da Tgr Leonardo su Rai 3 il 16 novembre 2015 (clicca qui per rivedere la puntata). Si parlava di un supervirus polmonare creato dai cinesi attraverso pipistrelli e topi che fu definito all’epoca molto pericoloso per l’uomo. «Dalla Lega interrogazione urgente al presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri», scrive su Facebook il Carroccio. Quanto basta per rinvigorire teorie cospirative e ipotesi di complotto. Il conduttore Daniele Cerrato prima di lanciare il servizio parlò del processo di creazione di questo virus, che sembra incompatibile con la natura di Sars-CoV-2. «Un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della Sars, la polmonite acuta, ricavato da topi», spiegò Daniele Cerrato prima di lanciare il servizio che ora col nuovo Coronavirus è tornato d’attualità.

VIDEO TGR LEONARDO 2015 E CORONAVIRUS, LEGA CHIEDE SPIEGAZIONI

Del nuovo Coronavirus si conosce come “fonte” il pipistrello: non c’è alcun riferimento ai topi. Da qui i dubbi sul fatto che possa trattarsi del virus che provoca il Covid-19. Nel servizio del Tgr Leonardo si parla della glicoproteina spike SHC014, che appartiene al Coronavirus dei pipistrelli “Rhinolophus”, mentre il virus chimerico del servizio in questione rilanciato dalla Lega – come riportato da Open, è stato realizzato facendo esprimere la spike del virus dei pipistrelli ad un Coronavirus adattato nei topi. La Lega però vuole vederci chiaro: «Il ministro Di Maio chiarisca subito con le autorità cinesi l’origine del Covid-19. Si riveda in proposito la puntata di TgR Leonardo del 16 novembre 2015 su Rai 3. Potrà constatare lui stesso la notizia secondo cui un gruppo di ricercatori cinesi aveva creato in laboratorio un super virus polmonare dai pipistrelli e topi», ha dichiarato Eugenio Zoffili, capogruppo Lega in commissioni Affari esteri. A tal proposito è stata presentata un’interpellanza urgente.





