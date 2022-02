VIDEO “TI AMO NON LO SO DIRE” NOEMI/ Canzone Sanremo 2022: “Vi regalo la mia anima”

Il video della canzone “Ti amo non lo so dire” di Noemi a Sanremo 2022: quindicesima posizione

Tra le artiste che hanno incantato l’Ariston in questa 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, c’è Noemi. La cantante ha portato sul palco un brano dal titolo “Ti amo non lo so dire” (guarda il video qui sotto), scritto per lei da Mahmood. Un testo molto delicato che parla della difficoltà di esprimere i propri sentimenti. Il brano “Ti amo non lo so dire” di Noemi si è posizionato 15esimo al Festival di Sanremo 2022, ma nonostante la classifica sta ottenendo molto successo sui social e in radio, come dimostrano i numeri del suo video e dei passaggi sul mezzo radiofonico.

Noemi ha raccontato il significato del suo brano, che per lei ha un valore immenso: “Il cuore in mano. Ho trovato il coraggio di cantarvi tutte le parole che non riuscivo a dire. È la mia anima che vi regalo, abbiatene cura”. Il brano della canzone “Ti amo non lo so dire” di Noemi è stato scritto da Mahmood. La cantante ha ammesso: ”Per me è difficile parlare di certi argomenti. Io sono molto emotiva, più tengo ai rapporti e più ho difficoltà. Mahmood? I rapporti quando sono veri e profondi le persone le recuperiamo, quindi, “Ti amo riusciremo a dirlo”, finalmente. Questa cosa Mahmood che ha scritto il pezzo l’ha capita profondamente. L’ha messa nero su bianco con delle immagini che sono pazzesche”.

Video canzone “Ti amo non lo so dire” di Noemi a Sanremo 2022: i numeri

Il brano di Noemi, “Ti amo non lo so dire”, nonostante il 15esimo posto in classifica, è stato particolarmente apprezzato dal pubblico. Basta guardare i numeri: il video di “Ti amo non lo so dire” di Noemi su YouTube ha ottenuto quasi un milione di visualizzazioni (dal 2 febbraio scorso) per quanto riguarda il video ufficiale. Numeri molto importanti e simili anche per il video di “Ti amo non lo so dire” condiviso dall’account Rai, con l’esibizione della cantante sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata del Festival. Anche in questo caso le visualizzazioni sono molto alte: 950 mila.

“Ti amo non lo so dire” sta ottenendo un buon successo anche in radio. Al momento, la canzone è l’ottava più trasmessa tra quelle del Festival di Sanremo 2022. Sono 203 le emittenti che hanno passato il brano di Noemi in radio, con 1322 passaggi: più di Sangiovanni, Irama e Emma. Una canzone che al momento è molto apprezzata in radio.

Sanremo 2022, rivedi il video della canzone “Ti amo non lo so dire” di Noemi







