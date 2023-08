Video/ Tolosa Psg (1-1) gol e highlights: Mbappè entra e segna ma non basta (Ligue 1)

VIDEO TOLOSA PSG (1-1): PARIGINI GIÀ IN CRISI

Meglio del debutto, ma sarebbe stato ancora meglio con Mbappé e Dembélé dal 1′. Con loro in campo, il Psg è un’altra squadra. Luis Enrique si deve accontentare di un altro pari, dopo lo 0-0 di una settimana fa, ma contro il Tolosa qualche passo in avanti è stato fatto. Il primo tempo il Psg lo chiude con l’80% di possesso palla, ma senza trovare lo spiraglio giusto. Il Psg impegna per la prima volta Restes al 20′, non con il reparto offensivo, ma con Hakimi, tra i più in vista nel primo round. L’ex nerazzurro, pescato in area da Vitinha, va alla conclusione angolata, respinta dal portiere. Più insidiosa la conclusione di inserimento di Ramos, sul cross da sinistra di Ruiz, che obbliga Restes a respingere d’istinto (45′). Il tutto dopo che il portoghese da 80 milioni aveva mandato a lato, da centro area, su servizio di Hakimi (40′). Dall’altra parte Donnarumma non ha quasi nulla da fare, tranne vigilare su una conclusione da ingresso area di Desler (43′).

VIDEO TOLOSA PSG: IL SECONDO TEMPO

Al 6′ della ripresa, Luis Enrique manda sul rettangolo verde Mbappé e Dembélé. E la partita del Psg decolla. Iniziano le accelerate con dribbling sulle fasce e gli scambi ad alta velocità in costruzione. E la difesa di casa va in tilt, fino a concedere il rigore con Nicolaisen. In realtà l’arbitro lascia correre ma poi deve correggersi con la Var: fallo netto su Mbappé, imbeccato da Hakimi, che trasforma, correndo a prendersi gli applausi della tribuna dei tifosi parigini. Alla mezz’ora Ramos ha la palla per chiuderla, ma dopo la sponda con Mbappé, manca il pallone davanti al portiere. Mentre Dembélé, imprevedibile in ogni giocata, scivola al momento del tiro, dopo uno slalom in area. Così il Tolosa si salva e agguanta il pari al 42′ su calcio di rigore, ottenuto e trasformato da Aboukhlal, scalzato in area involontariamente da Hakimi. Ma basta per negare il primo sorriso a Luis Enrique.

VIDEO TOLOSA PSG: IL TABELLINO

TOLOSA: Restes, Costa, Nicolaisen, Diarra, Desler (dal 45’+3 st Bangre), Casseres (dal 26′ st Schmidt), Sierro, Suazo, Aboukhlal (dal 45’+3 st Kamanzi), Dallinga (dal 26′ st Begraoui), Magri (dal 12′ st Genreau). A disposizione: Dominguez, Gelabert Pina, Mawissa Elebi, Rouault. All.: Martinez

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez (dal 33′ st Pereira), Zaire-Emery, Ugarte, Ruiz F. (dal 6′ st Dembele), Vitinha (dal 33′ st Soler), Ramos, Lee Kang-In (dal 6′ st Mbappe). A disposizione: Navas, Asensio, Ekitike, Kurzawa, Ndour. All.: Luis Enrique

Marcatori: 17′ st Mbappe, 42′ st Aboukhlal

Ammoniti: Lee Kang-In, Ugarte, Donnarumma

