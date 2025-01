VIDEO TORINO ATALANTA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Presso l’Impianto Sportivo Valentino Mazzola di Orbassano le squadre Primavera di Torino ed Atalanta si bloccano a vicenda con un pari per 0 a 0. Nel primo tempo è da un calcio d’angolo che i giovani granata mettono i brividi alla retroguardia avversaria con un colpo di testa di Gabellini disinnescato da un attento Zanchi tra i pali al 6′.

I ragazzi della Dea suonano la carica con Bonanomi al 13′ senza però concretizzare ed i piemontesi non fanno certo di meglio con Gabellini e con Djalò, per fuorigioco, intorno al 28′. Nel secondo tempo l’estremo difensore Zanchi si fa trovare pronto ancora una volta sul nuovo tentativo di Gabellini al 50′ e sul fronte opposto Riccio calcia in curva per il Toro al 53′.

Nel finale è invece il portiere Siviero a prendersi la scena evitando il peggio su Bonanomi al 76′. Nemmeno Damiano riesce ad insaccare la sfera quindi all’89’. L’arbitro Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo ha estratto il cartellino giallo tre volte ammonendo rispettivamente Mendes al 47′ e Mullen al 90’+3′ da un lato, Bonanomi al 57′ dall’altro.

